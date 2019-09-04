2019-09-04T14:25:34+03:00
Общество

Эксперты назвали самый распространенный размер груди у нижегородок

Жительницы столицы Приволжья тратят меньше всего на покупку бюстгальтера
Анна МИГАЛОВА
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Необычное исследование провели аналитики «Авито» накануне 105-летия со дня изобретения бюстгальтера.Необычное исследование провели аналитики «Авито» накануне 105-летия со дня изобретения бюстгальтера.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Необычное исследование провели аналитики «Авито» накануне 105-летия со дня изобретения бюстгальтера. Эксперты выяснили, что жительницы Тольятти, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Красноярска, Барнаула и Нижнего Новгорода чаще всего покупают лифчики с чашками размера В. Тогда как в Иркутске и Екатеринбурге наибольшей популярностью пользуются чашки А. Ну а белье размера C выбирают жительницы Ижевска, Краснодара и Челябинска.

В 2019 году жительницы 23 крупнейших городов России чаще всего выбирали бюстгальтеры размера D1. Это на два размера больше, чем в целом по стране. Вместе с тем самым популярным по России размером бюстгальтера оказался 75В.

Если говорить о суммах, которые женщины тратят на покупку лифчиков, то стоит отметить, что средний ценник наблюдается в Ростове-на-Дону - примерно 2 тысячи рублей. Следом идут Москва - около 1260 рублей и Самара - 1120 рублей. При этом Нижний Новгород оказался на последнем месте по сумме, которую жительницы тратят на белье. В 2019 году нижегородки отдавали за бюстгальтер 620 рублей!

Добавим также, что самым популярным размером лифчика в столице Приволжья, по данным аналитиков «Авито», является 70В. Такой же размер широко распространен в Тольятти. А, скажем, в Саратове и Ульяновске наибольшим спросом пользуются лифчики размера 90D.

ИСТОЧНИК KP.RU

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