При поддержке Благотворительного фонда ЛУКОЙЛ построен мемориал

3 сентября в торжественной обстановке был открыт мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне в селе Великий Враг Кстовского района. Инициативу проявили местные жители - собрали более 300 подписей. Поддержку оказали местные власти и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»

На мраморных плитах увековечены имена тех, кто не вернулся с фронта. 150 жителей села отправились защищать страну, каждый третий - остался на поле боя. Каждая строка - это судьба и история подвига. Фамилии родственников расположены рядом - на войну уходили целыми семьями. Теперь следующие поколения могут почтить память отцов и матерей, бабушек и дедушек, отдавших жизни за мирное небо.

Инициативу установки памятника поддержали местные власти и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», который выделил средства на изготовление и установку мемориала участникам Великой Отечественной войны - жителям села Великий Враг. Место для мемориала выбрали не случайно. Парк на улице Волжская - один из красивейших уголков села, рядом - благоустроенная площадка и прекрасный вид на реку.

Жители Великого Врага выражают благодарность Компании «ЛУКОЙЛ», при поддержке которой в их селе появилось особое место, куда можно не просто сходить погулять с детьми, а почтить память предков. Ведь пока живы такие традиции – у народа есть история, которую хочется бережно хранить.