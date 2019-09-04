Предприниматели из регионов ПФО оценили преимущества первого в Нижнем Новгороде «умного дома»

Желающих посмотреть на уникальный для Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа дом в целом немало. Здоровый интерес, в частности, проявили делегаты общественной организации «Деловая Россия», прибывшие из разных городов округа на конгресс по обсуждению вопросов бизнеса и передовых технологий. Программа бизнес-миссии в Нижнем Новгороде предусматривала знакомство с самыми необычными и перспективными проектами региона. Поэтому во время экскурсии эксперты в области строительства, энергосбережения и сотрудники сферы ЖКХ посетили единственную в ПФО «умную» многоэтажку.

Эксперты в области строительства и сотрудники сферы ЖКХ посетили единственную в ПФО «умную» многоэтажку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Больше датчиков - меньше «коммуналка»

Десятиэтажный дом с «интеллектом» расположен в экологически благоприятном районе между Щелоковским хутором и парком «Швейцария». Компания «Промис», поставщик упаковочных материалов и упаковочных решений для лекарств, выступила в данном случае в роли застройщика и ИТ-компании, которая построила на Корейском переулке десятиэтажный дом и реализовала все доступные на сегодня решения «умный дом». Многоэтажка «Дом мечты» стала первым в Нижнем Новгороде жилым объектом, отличительные черты которого - энергоэффективность и энергосбережение.

Энергоэффективность и умные технологии позволят экономить на коммунальных платежах.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы построили этот «образцовый» дом для разработки и тестирования интернет-платформы ProDom, которой, в будущем будут пользоваться жители, ТСЖ, управляющие компании. По сути, дом с «умными» устройствами, это лаборатория, где «умные» решения от разных производителей работают как одна централизованная система. Для управления достаточно смартфона, - рассказал генеральный директор компании Евгений Слиняков.

Рядом с домом - «умная» контейнерная площадка со встроенными электронными весами и датчиками наполнения.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Создатели первого в приволжской столице «умного дома» обещают, что энергоэффективность и умные технологии позволят экономить на коммунальных платежах не менее 5 %. Цель - снижать расходы на ЖКХ при поддержании высокого уровня комфорта проживания в квартирах. При этом сбор показаний и передача данных с приборов учета тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды осуществляется автоматически, а контролировать начисления можно через личный кабинет. Дистанционно - с помощью смартфона или планшета - можно управлять всеми установленными в новостройке системами. Например, отвечать на звонки видеодомофона, открывать дверь в подъезд, а также связываться с управляющей компанией в случае необходимости и подавать заявки на ремонт общедомовых систем.

Предприниматели из регионов ПФО оценили преимущества «умного дома».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На входной двери в квартиру установлен умный замок, открывающийся сканированием отпечатка пальца жителей, бесконтактной картой, вводом пароля или обычным ключом. А установленные в квартире датчики оповестят хозяев об утечке воды или пожаре - сигнал поступит напрямую на гаджет владельца и в управляющую компанию.

Интересно, что в квартире «образцового» дома нет батарей отопления - их заменила система теплого пола, регулировать которую можно также удаленно со смартфона. На расстоянии можно управлять и электроприборами. Например, если вы забыли выключить утюг, а вернуться в квартиру не представляется возможным, решить вопрос можно, подав команду со смартфона.

"Умная" контейнерная площадка также оснащена мониторами и видеокамерами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Единственный в ПФО

Жилой дом, в котором внедрены современные smart-технологии, сумел произвести впечатление.

- Я всегда думала, когда же кто-нибудь возьмется за строительство «умного дома», и вот это случилось. Здорово, что рискнули. Думаю, пилотный проект будет масштабироваться, - заявила исполнительный директор удмуртского отделения «Деловой России», некоммерческий партнер «ЖКХ Удмуртия» Ирина Пономарева.

В квартире «образцового» дома нет батарей отопления - их заменила система теплого пола.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Эксперту из Удмуртии особенно приглянулась система, позволяющая контролировать свое жилье с помощью гаджета. А вот предпринимателя Игоря Кириллова из Чувашской республики восхитила «умная» контейнерная площадка со встроенными электронными весами, датчиками наполнения, мониторами и видеокамерами.

- Все увиденное в «умном доме», - это грамотное желание инициаторов строительства сделать жизнь нижегородцев более комфортной. Очень аккуратно, что называется, с умом распределены сети, поставлена котельная - отопление у них индивидуальное на весь дом. Безусловно, я бы в таком доме жил!

Цель - снижать расходы на ЖКХ при поддержании высокого уровня комфорта проживания в квартирах.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Новоселы пока оценить все прелести проживания в доме с «интеллектом» не успели - надо дождаться отопительного сезона. Но уже сейчас понимают, что это стоит своих денег.

- Я долго подходил к вопросу приобретения жилья. Сначала рассматривал «двушку» в одном из жилых комплексов, но передумал. Хотя на тот момент деньги уже были на руках, - поделился с «Комсомольской правдой» Дмитрий Можайский. - И тут коллеги начали обсуждать «умный дом». Я зашел в интернет, посмотрел, почитал… и взял студию. Больше всего, конечно, понравилось, что в квартире есть контроль над протечкой. Потому что у меня возникали с этим проблемы не в одной квартире. Также плюсом является своя котельная. Даже можно сказать, что это было решающим фактором при покупке жилья. Мы же не зависим от городских коммунальных служб.

Жилой дом, в котором внедрены современные smart-технологии, сумел произвести впечатление.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сначала арендуй - потом покупай

В «Доме мечты» проводится еще один эксперимент - новый вариант продажи жилья. Как «Комсомолке» рассказала риелтор Елена Титова (агентство недвижимости «Приволжье»), trade-in в классическом понимании - когда продаешь старую квартиру и получаешь взамен новую - пока в Нижним Новгороде реализовать сложно. Поэтому «Промис» предлагает своим потенциальным клиентам некую вариацию этой схемы. Сначала арендуешь полюбившуюся квартиру в «умном доме», а параллельно занимаешься продажей своей квартиры. И вот когда вы ее продадите, спокойно выкупите арендованное жилье.

- Основная проблема на рынке недвижимости заключается в том, что примерно половина клиентов хочет купить новую квартиру, но не может это сделать, пока не продаст старую. Понятное дело, что на это требуется время. И пока они решают этот вопрос, попросту упускают желаемый вариант, - пояснила Елена.

В «Доме мечты» проводится еще один эксперимент - новый вариант продажи жилья.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Но есть нюанс. Чем больше будет продаваться квартир, тем вероятнее, что цены на эти самые квартиры будут расти. Допустим, в октябре квадратный метр будет стоить дороже. Ну а если вы заключили предварительный договор в сентябре, арендовав квартиру, то стоимость ее зафиксируется.

- «Умный дом» - уникальное предложение! Он повышает класс дома и будущую ликвидность квартир. В Москве это очень модная тема, и, наконец, она дошла до Нижнего Новгорода. Потенциальные покупатели - это, безусловно, бизнес-класс. Квадратный метр с отделкой в таком доме стоит от 97 до 105 тысяч рублей - лояльный для этого места ценник. Учитывая, что к заселению все готово, нужно только выбрать обои, - заключила риелтор.