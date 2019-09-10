2019-09-10T22:21:04+03:00
Общество

«Мы расширяем свое присутствие в Нижегородской области»: В Нижнем Новгороде открылось отделение ПСБ банка в новом формате

Жители города первыми смогут оценить качество обслуживания
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
В Нижнем Новгороде открылось отделение ПСБ банка в новом формате. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"В Нижнем Новгороде открылось отделение ПСБ банка в новом формате. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"
Изменить размер текста:

Теперь и нижегородцы смогут оценить качество и удобство обслуживания банковского отделения нового формата ПАО «Промсвязьбанк» на проспекте Ленина, 111.

В приятной атмосфере вы сможете открыть счет или вклад, получить кредит или кредитные карты, а также оформить многие другие банковские продукты ПСБ.

Торжественное открытие нового отделения «Завод ГАЗ» прошло во вторник, 10 сентября. Столь значимое событие посетил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

- Для Приволжского филиала это особый день. Последний раз в Нижнем Новгороде банк открыл офис в 2011 году. За это время и экономика страны, и банк сильно изменились. Сегодня мы торжественно открыли специализированный офис в новом формате, и нам важно, что именно нижегородцы смогут оценить все преимущества обновленного сервиса, ориентированного на комфорт клиента, - отметил Петр Фрадков.

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

Нижегородская область для ПСБ место особое. Именно в нашем регионе банк хочет наладить прочные связи с крупными предприятиями.

- Мы очень плотно начали взаимодействовать с крупнейшими предприятиями Нижегородской области, - рассказал Петр Фрадков. - Это предприятия не только гражданского сектора. Мы работаем с крупными промышленными предприятиями региона. Какие-то мы сопровождаем с точки зрения государственного оборонного заказа, какие-то мы кредитуем.

Кроме того, в ПСБ активно развиваются программы ипотечного кредитования. И особое внимание в банке уделяется военным.

- Это очень важно, потому что здесь находится большое количество военнослужащих, которые могут этим продуктом пользоваться, - отметил Петр Фрадков. - За последний отчетный период мы стали вторым банком в стране по абсолютному размеру военной ипотеки и банком номер один по приросту ипотеки.

Клиенты ПСБ могут оплачивать платежи с помощью онлайн-банка, а также по QR-коду, вводится система распознавания по лицу и по голосу клиентов.

Дружный коллектив нового отделения ПСБ вместе с Петром Фрадковым. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

Дружный коллектив нового отделения ПСБ вместе с Петром Фрадковым. Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

КСТАТИ

Отделение «Завод ГАЗ» - это восьмое по счету отделение ПАО «Промсвязьбанк» в Нижнем Новгороде.

ПСБ работает в Нижегородской области почти 20 лет, занимаясь не только банковской деятельностью, но и социальными проектами. Так, в прошлом году в Нижнем Новгороде прошел благотворительный спортивный фестиваль «Прокачай себя», организованный ПСБ при поддержке правительства Нижегородской области. Десятки спортивных и творческих площадок в рамках мероприятия посетило шесть тысяч гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки