2019-09-10T11:14:16+03:00
Общество

Мобильная коммерция в Нижегородской области набирает обороты

Оборот сервиса в Нижегородской области за год увеличился на 80%
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы компании в сегменте мобильной коммерции. Оборот сервиса в Нижегородской области за год увеличился на 80%, а самыми популярными услугами стали покупки в Google Play, оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, а также оплата онлайн-игр.

Tele2 отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Нижегородской области. За год оборот сервиса среди нижегородских абонентов увеличился более чем на 80%. При этом число пользователей услугами мобильной коммерции выросло на 70%, а сумма одного платежа в среднем составила 240 рублей - этот показатель вырос на 13% по сравнению с первым полугодием прошлого года. С помощью сервиса нижегородцы активно оплачивают покупки в Google Play, размещают объявления на сайтах, участвуют в благотворительности, совершают мобильные и денежные переводы и оплачивают онлайн-игры.

За последние два года компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. В частности, пользователи сервиса могут оформить кредитную или дебетовую карту одного из банков-партнеров, выбрав индивидуальные условия и программу лояльности, а также получив дополнительные бонусы на связь от Tele2. Набирает популярность и инвестиционный сервис оператора, позволяющий получить денежный бонус от Tele2 на личный мобильный счет при открытии вклада.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг – интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров с выгодой до 90%, и круглосуточная консультация ветеринара.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Развитие сервисов мобильной коммерции – это еще один шаг Tele2 навстречу нашим абонентам. В современном ритме жизни пользователи мобильной связи все чаще оплачивают услуги и совершают покупки «на ходу» – с личного мобильного счета. Это просто, доступно, удобнее, чем с десктопа и позволяет значительно сократить время. Мы постоянно анализируем востребованность сервисов мобильной коммерции у наших абонентов и расширяем спектр услуг, доступных для оплаты с мобильного счета, с учетом их запросов и ожиданий».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки