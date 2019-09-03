Вместо парка Кулибина благоустроят два сквера

В этом году благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» обещало стать еще более масштабным, чем в прошлом: на этот раз преобразиться должны были сразу 15 парков и скверов. При этом увеличилось и финансирование - с 516 миллионов рублей в 2018 году до 697 миллионов рублей в этом. Однако реализация программы не прошла гладко - вовремя были сданы только шесть объектов. Наибольшее разочарование ожидало посетителей парка Кулибина в Нижегородском районе.

- При проектировании парка Кулибина возникли сложности из-за статуса объекта историко-культурного наследия регионального значения, - пояснили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. - Для разработки проекта необходимо проведение специальных экспертиз, поэтому реализовать его в этом году не удастся. Зато по данной муниципальной программе будут благоустроены два других сквера - Жукова и Черный пруд. В настоящее время идет подготовка аукционной документации. Завершить работы на этих объектах планируется к 30 октября.

По другим общественным пространствам тоже идет хоть и не столь значительное, но отставание по срокам. Вовремя работы были завершены только на шести объектах: сквер имени 1905 года, пляж на берегу затона имени 25 лет Октября, игровой комплекс на улице Сурикова, сквер № 1 по улице Прыгунова, Канавинский сквер на Московском шоссе и сквер имени Грабина. Что касается отстающих, то самая плачевная ситуация сложилась при выполнении второй очереди благоустройства парка «Дубки» в Ленинском районе.

- Все работы на этом участке должны были быть завершены еще 20 августа, - пояснили в департаменте благоустройства. - Однако при реализации проекта мы столкнулись с недобросовестностью подрядчика ООО «Спецстройкомплект». Поэтому сейчас решается вопрос о расторжении контракта.

КОНКРЕТНО

Какие объекты должны были быть благоустроены в этом году и на какой стадии сейчас работы

Автозаводский район

Установка игрового комплекса в парке культуры и отдыха Автозаводского района должна была завершиться 1 сентября. Однако сроки откладываются до 10 сентября из-за задержки поставки оборудования.

Московский район

Первая очередь благоустройства бульвара Авиастроителей должна завершиться 10 сентября вместо 1 сентября. К этому времени подрядчик должен заменить часть некачественных светильников.

Нижегородский район

Зону отдыха на берегу Гребного канала планировалось благоустроить еще к 15 июля. Но подрядчик слишком поздно вышел на объект. Поэтому окончание работ откладывается до 15 сентября.

Приокский район

Вторую очередь благоустройства территории Щелоковского хутора планируется завершить к 15 сентября. Опоздание вызвано задержкой поставок оборудования.

Советский район

Пляжные зоны на Втором и Третьем озерах Щелоковского хутора тоже планировалось благоустроить к 1 сентября. Однако из-за задержек поставок материалов открытие придется отложить до 10 сентября.

По этой же причине откладывается окончание работ в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

Сормовский район

В Светлоярском парке завершение работ из-за задержек поставок оборудования отложено до 15 сентября.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Московского района выложили в социальных сетях фотографии Канавинского сквера, в котором на днях завершились работы по благоустройству. Первый в городе памп-трек, современная площадка для дрессировки собак, новые газоны, лавочки и деревья - обновленный сквер несомненно порадовал нижегородцев.

В рамках благоустройства в Канавинском сквере были выложены пешеходные дорожки и бордюры, рабочие установили специальную площадку для выгула и дрессировки собак и заасфальтировали памп-трек - велосипедную трассу. За несколько дней до открытия были посажены цветы и деревья, обустроены газоны.

Как подчеркнул глава Канависнкого района Михаил Шаров, в благоустройстве сквера принимали участие и сами жители. Они регулярно контролировали работы и вносили свои предложения, а спортсмены внимательно отслеживали строительство памп-трека.