Бюджет Нижнего Новгорода стал открытым

Разговоры о том, что деньги из бюджета уплывают в неизвестном направлении, теперь должны остаться в прошлом. И все благодаря новому информационному порталу «Открытый бюджет Нижнего Новгорода» - бюджетнн.рф (или budgetnn.ru). Здесь нижегородцы смогут отследить все городские денежные потоки: объем доходов, объем расходов, объем муниципального долга. Причем вся информация изложена в простой и доступной форме.

- В прошлом году мы начали работу над новой муниципальной информационной системой, которая называется «Управление финансами», - напомнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – В этой системе предусмотрены разные модули. И вот сейчас один из модулей готов. Работа над ним заняла около шести месяцев. Благодаря этому вся ежемесячная отчетность департамента финансов теперь стала открытой как для жителей, так и для специалистов.

Структура главной страницы портала довольно простая: новости, основные параметры бюджета, обратная связь. Причем вся эта информация будет обновляться не в ручном режиме, а автоматически – все данные из департамента финансов сразу же переводятся на этот портал.

- Важный показатель, которому мы уделили особое внимание – это процент исполнения по каждой строчке, - отметил Владимир Панов. - Это позволяет оценить работу по принятию управленческих решений: где лучше бюджет исполняется, где хуже. Благодаря этому сразу видно, кто находится в графике, а кто выбивается. Еще один важный раздел – это адресные инвестиционные программы по районам. Здесь можно увидеть всю информацию по объектам, суммам и срокам.

Что касается обратной связи, то она на портале тоже предусмотрена. Однако только в виде опросов общественного мнения. Ни на какие конкретные решения по планированию бюджета повлиять нижегородцы не смогут.

- Это именно опрос – мы не встроили его как определяющий инструмент для принятия решений, - пояснил глава города. – Здесь не предусмотрена авторизация, поэтому это не более чем опрос общественного мнения и нет жесткой привязки к планированию бюджета. Однако выразить свое мнение с его помощью нижегородцы смогут.