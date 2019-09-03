«Суровый город ядерщиков»: пользователей соцсетей поразила детская площадка в Сарове

Фотографии необычной детской площадки из города Сарова появились в социальных сетях. На кадрах видно, что горки заканчиваются не плавным спуском, а небольшой отвесной стенкой, но главное – внизу просто застывший цемент! В общем, тому, кто решит прокатиться, не позавидуешь.

- Саров – суровый закрытый город ядерщиков. Детские площадки там соответствующие, - подписал фотографию выложивший ее пользователь.

- Площадка, наверное, над реактором каким-нибудь находится, - предположил Алексей Мамонов.

- Красота! – оценил Данила Бодров.

- А где деревянные игрушки, прибитые к полу? И гипсовый мяч? – поинтересовалась Tera Teravna.

Но большинство подписчиков вступились за саровские детские площадки.

- Пишет тот, кто понятия не имеет, как живут люди в Сарове! – возмутилась Olga Romanovna. – Увидел бы и не писал подобного. Там такие детские площадки, какие в НН только в центре города на закрытых территориях.

- Я живу в Сарове, и могу сказать точно, что город у нас хоть и маленький, но со всеми удобствами. Эти площадки просто как раз ремонтируют, - объяснила Дарья Афонина.

- Эта детская площадка находится в процессе ремонта, - подтвердили в администрации города Сарова. – К концу сентября тут будет уложено мягкое покрытие и устранены мелкие недочеты.