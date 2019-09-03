2019-09-03T16:20:00+03:00
Звезды

«Мое сердце с детьми»: Олег Тактаров почтил память погибших во время теракта в Беслане

Спортсмен призвал подписчиков молча подумать о жертвах той чудовищной трагедии
Анна МИГАЛОВА
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Спортсмен призвал подписчиков молча подумать о жертвах той чудовищной трагедии.Спортсмен призвал подписчиков молча подумать о жертвах той чудовищной трагедии.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Чудовищная трагедия произошла 15 лет назад в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1, а 3 сентября власти отдали приказ на штурм школы. В День памяти жертв теракта Олег Тактаров напомнил подписчикам о тех страшных событиях и выразил свои соболезнования родственникам погибших.

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Олег Тактаров почтил память погибших во время теракта в Беслане.
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- Как будто вчера… Мое сердце с детьми, матерями и отцами Северной Осетии, - написал в Инстаграме чемпион мира по смешанным боевым искусствам. - Вспомним и тех, кто погиб, спасая детей… Помолчим.

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Тактаров призвал всех немного помолчать в память о погибших 15 лет назад в Беслане.
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Напомним, вооруженные боевики вошли в Беслан и взяли в заложники 1127 человек - учителей, родителей и детей, которые пришли на Первый звонок. Три дня людей удерживали в здании школы № 1. запертые в спортзале без еды и воды люди теряли сознание, их не выпускали из помещения. Брать школу штурмом решили, когда в спортзале начали раздаваться выстрелы и хлопки - террористы заминировали здание. В ходе спецоперации погибли 334 человека, из которых 186 - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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