2019-09-03T16:24:15+03:00
Общество

Нижегородская школа № 186 получила в подарок уникальную цифровую панель

Аналогов образовательной панели нет ни в одной школе Приволжского федерального округа
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
На освоение чудо-панели у старшеклассников ушло пятнадцать минут. Фото: пресс-служба Tele2.На освоение чудо-панели у старшеклассников ушло пятнадцать минут. Фото: пресс-служба Tele2.
Изменить размер текста:

Презентация первой в Нижегородской области и Приволжье цифровой образовательной панели состоялась на торжественной линейке в школе № 186 2 сентября. Уникальное оборудование преподнес в дар учреждению оператор мобильной связи Tele2, поддерживающий развитие цифровизации нижегородского образования. На освоение чудо-панели у старшеклассников ушло пятнадцать минут.

- Это особая модель, ее везли издалека. И мы, честно говоря, думали, что освоение доски займет много времени. Но выяснилось, что цифра настолько быстро вошла в жизнь наших детей, что они освоились быстрее, чем мы. Видимо, на уроке дети у этой интерактивной доски будут вести себя активнее педагогов, - предположила заместитель директора школы № 186 по экономической работе Елена Беленко. - И это правильно, потому что сегодня педагог - не просто человек, передающий знания, а технолог, тьютор и куратор.

По словам директора макрорегиона «Волга» Tele2 Равиля Хайбуллина, сегодня цифровая среда окружает детей с раннего детства. Поэтому важно, чтобы школа стала естественным продолжением этой среды. Эксперт уверен: новое оборудование позволит сделать образовательный процесс интереснее и эффективнее.

- Важно отметить две вещи. Первая, как я уже сказал, - благодаря этой панели улучшится процесс образования. А вторая - инсайты, которые будут у наших детей после использования технологий для их дальнейшего развития в России, - добавил Равиль Хайбуллин.

Уникальное оборудование преподнес в дар учреждению оператор мобильной связи Tele2. Фото: пресс-служба Tele2.

Уникальное оборудование преподнес в дар учреждению оператор мобильной связи Tele2. Фото: пресс-служба Tele2.

Цифровая панель, аналогов которой нет больше ни в одной школе Приволжского федерального округа, обладает множеством возможностей. Например, позволяет создавать и работать с 3D-объектами, проводить игровые и соревновательные мероприятия для 250 пользователей смартфонов одновременно, писать на панели цифровыми чернилами и редактировать презентации в режиме реального времени, а также проводить мультимедийные уроки. А еще образовательный инструмент дает возможность организовывать сетевые мероприятия. Например, ученики десяти разных школ удаленно с помощью смартфонов могут одновременно работать на панели.

- Мы сетевая школа - нашими партнерами являются общеобразовательные учреждения России. И некоторые уроки проходят удаленно. Скажем, если у нас нет какого-то уникального специалиста, мы можем связаться с ним дистанционно. Однако те средства, которые были у нас прежде, несколько ограничивали этот процесс. Подаренная панель позволит осуществлять это в полной мере. Даже дети, которые находятся дома, могут включить в процесс обучения здесь и сейчас, - пояснила Елена Беленко.

Цифровая панель обладает множеством возможностей. Фото: пресс-служба Tele2.

Цифровая панель обладает множеством возможностей. Фото: пресс-служба Tele2.

Одним из первых новинку опробовал десятиклассник Игорь Стемасов. Главным преимуществом цифровой панели молодой человек считает ее мобильность: панель можно перемещать из класса в класс или вовсе вывезти на улицу и уже там провести урок.

- Потом эта доска может помочь нам в таких непростых задачах, как полнометрие. Поскольку на ней можно изобразить трехмерные фигуры, вращать их и так далее. А еще ее можно подключать к компьютеру для произведения сложных расчетов, - поделился впечатлениями школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia
Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Страна вечно недовольных потребленцев
Наш колумнист о том, почему советским людям не угодишь даже тогда, когда сделано что-то хорошее - на примере школы Екатеринбурга, отремонтированной "слишком шикарно" ее успешным выпускником, предпринимателем Андреем Симановским
Новости 24
Нижегородские школьники посетили экологическую экскурсию по деревьям-памятникам
Ремонт автодороги Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы завершен
Глеб Никитин примет участие в Восточном экономическом форуме
Выставка молодых независимых художников пройдет в «Маяке» на Нижневолжской набережной
Ипотека ВТБ доступна клиентам Саровбизнесбанка
Благотворительная акция «Под флагом Добра!» пройдёт в Кстове 6 сентября
УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области
«Ижавиа» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван и Баку
Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ
Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей
В Семеновской ЦРБ завершились ремонтные работы
Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода