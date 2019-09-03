2019-09-03T12:53:17+03:00
Общество

«Пора на таран брать авто!»: таксист не давал проехать скорой в центре Нижнего Новгорода

Неотложка ехала к двухлетнему малышу с высокой температурой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Пора на таран брать авто!»: таксист не давал проехать скорой в центре Нижнего Новгорода. Фото: Александр МАКАРОВ«Пора на таран брать авто!»: таксист не давал проехать скорой в центре Нижнего Новгорода. Фото: Александр МАКАРОВ
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Месяц назад в России вступил в силу закон, ужесточивший наказание за непропуск скорой помощи – теперь нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей либо лишение прав на срок от трех месяцев до года. Разумеется, при условии, что карета скорой помощи ехала с включенными мигалками и звуковым сигналом. Но, по-видимому, не всех водителей напугали такие меры. В центре Нижнего Новгорода таксист не уступил дорогу скорой – об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил водитель неотложки.

- Скорая едет на вызов к двухлетнему ребенку, а таксист не пускает! – пожаловался Александр Макаров, выложив в подтверждение фотографию. Судя по фото, инцидент произошел на пересечении улиц Тверской и Белинского.

Мнения подписчиков сообщества разделились кардинальным образом – одни призывали чуть ли не четвертовать таксиста, другие недоумевали, в чем была проблема проехать вслед за внедорожником.

- Пора скорым и пожарным разрешить на таран брать авто! – предлагает Леха Исаков.

- Вы же стояли за «Хендай», а такси вам мешало. Как так бывает? Едете за одной машиной, а все остальные вам мешают, - удивляется Олег Шумилов.

- У ребенка температура, вирус, тошнит. А такие люди позорят такси. Нельзя таким быть. Я долго ему сигналил. Мужик на «Хендай» на него орал, - объясняет Александр Макаров.

- Вот я лично вижу, что машины во дворе разъезжаются, слева машины припаркованы, а «Логан» с внедорожником плавно разъезжаются, скорая за внедорожником едет, - пишет Мишаня Алтынбаев.

А вы как считаете – могла скорая проехать?

ИСТОЧНИК KP.RU

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