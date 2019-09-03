«А дома ее ждали маленькие дочки»: Молодая девушка-водитель погибла в жуткой аварии в Навашинском районе

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 2 сентября в Нижегородской области. На 310 километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Навашинском районе столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них погибла на месте.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина, который ехал за рулем «Шевроле», не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент проезжала «вазовская» легковушка. Столкновение было настолько сильным, что обе машины получили серьезные повреждения, а девушка в отечественном автомобиле сразу скончалась от полученных травм.

Фото: очевидцы ДТП

Еще четыре человека, которые ехали в иномарке, получили ранения. Один из пострадавших впал в кому и был госпитализирован в больницу.

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

Фотографии с места происшествия, которые появились в социальных сетях, шокируют. По словам очевидцев, погибшая девушка ехала домой, где ее ждали двое детей.

- Какой ужас. Жалко детишек. Девушку тоже жалко молодую. Давайте ездить аккуратно и уступать. Неужели так трудно. 5 минут не спасут, а жизнь сохранят, - написала в соцсетях Мария Соломатина .

- Всем, кто за рулём в первую очередь нужно думать о своих близких... А потом уже о гонках и прочей хрени... - добавила Ленуся Шамина.

- Соболезнуем семье...очень жаль.. будьте внимательны и осторожны, - прокомментировала Наталья Пичугина.