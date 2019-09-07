Стань лучшим мужчиной Нижнего Новгорода

Конкурс «Мистер Нижний Новгород» - уникальное событие городского масштаба. Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины. И сейчас вы можете доказать, что являетесь самым умным и успешным мужчиной Нижнего Новгорода.

31 августа прошел первый этап отборочного тура. Но заявки на участие по-прежнему принимаются. Если вам от 18 до 30, вы уверены в себе и готовы покорить сердца жюри, зрителей и всего города, то заполняйте анкету и участвуйте в кастинге.

Второй этап отборочного тура состоится 15 сентября.

Шоу, в котором участвуют лучшие мужчиныФото: предоставлено организаторами конкурса.

Конкурс «Мистер Нижний Новгород» проходит каждый год. В прошлом году победителем стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов, обогнав своих соперников в финальных конкурсах.

Напряженная борьба между участниками длилась несколько месяцев, и в итоге финалистами стали девять парней. Темой заключительного конкурса стала «Ночь в музее». Участникам сначала пришлось примерить на себя образ художников-граффитистов, затем – грабителей, а на награждение молодые люди вышли в деловых костюмах.

Участники конкурса должны покорить жюри и зрителейФото: предоставлено организаторами конкурса.