В Нижнем Новгороде взорвался автосервис

Ночью 6 сентября после 22.00 жители Сормова услышали сразу два взрыва, которые прогремели в гаражном кооперативе – взорвался автосервис на улице Гаугеля. После чего начался пожар.

В момент взрыва внутри находится один человек.

Во время взрыва пострадал один человекФото: СОЦСЕТИ

- Мужчина выбрался из-под завалов еще до приезда спасателей. Травма головы, госпитализирован, - написали в социальных сетях. – Также сообщается, что мужчина внутри гаража менял масло в машине. Как он сообщил пожарным, он не курил и не знает из-за чего взорвались газовые баллоны, но взрыва было два. От одного он просто упал, а от второго разорвало весь гараж

Взрыв был настолько сильным, что по словам нижегородцев, его ощутили жители близлежащих домов.

Очевидцы говорят о сильном запахе пластикаФото: СОЦСЕТИ

- Взрыв был мощный, по крайней мере недалеко находился в гостях и в квартире вибрация была сильная, написал Игорек Сорокулин.

- В «Кораблях» нормально так пластиком воняло, - присоединилась Кристина Кокина.