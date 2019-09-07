2019-09-07T12:19:13+03:00
Общество

Экс-замминистр сельского хозяйства Нижегородской области обвинен в мошенничестве в особо крупном размере

Ущерб фирмы бывшего чиновника составил более 2,5 миллионов рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Экс-замминистр сельского хозяйства Нижегородской области обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Яндекс.КартыЭкс-замминистр сельского хозяйства Нижегородской области обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Яндекс.Карты
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Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также начальник отдела технической политики, регулирования продовольственного рынка и мониторинга цен нижегородского минсельхоза обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемые действовали, начиная с 2015 года, по 2017 год. Используя свое служебное положение, они обманывали руководителей организаций, которые являлись участниками межрегиональных сельскохозяйственных выставок: «Приволжский день поля-2015», «День поля – 2016», «День поля – 2017», получившей название – АгроФест. Сотрудники минсельхоза не говорили участникам, что участие в выставках является бесплатным и проводятся за счет средств областного бюджета. Через фирмы знакомых осуществляли они собирали с участников деньги. Для придания видимости законности своих действий участникам выставки направлялись договоры возмездного оказания услуг по ее организации и проведению. Выставлять счета на оплату услуг.

Стоимость участия определялась в зависимости от платежеспособности участника и составляла от 5 000 до 75 000 рублей.

В общей сложности участникам АгроФеста причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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