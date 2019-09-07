Судебные приставы по Нижегородской области пригласили священника в рейд

Огромные долги нижегородцев вынуждают судебных приставов находить все новые и новые способы взыскания денег. На сей раз они решили воздействовать на должников морально. Для этого в рейд они пригласили православного священника. Об этом рассказали в службе судебных приставов Нижегородской области.

Помочь приставам согласился протоирей Виктор Поляков. Вместе со священнослужителем правоохранители ходили по квартирам тех, кто не платят алименты на детей. Причем среди должников были не только мужчины, но и женщины.

- Священник беседовал с ними и рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались, -рассказала начальник отдела по взаимодействию по СМИ УФССП по Нижегородской области Лиана Захарян.

Это не первый опыт совместной работы судебных приставов и священников. Служители церкви помогают нижегородским судебным приставам уже с 2009 года. Помощь священников используется и во многих других регионах России, в том числе и в Москве.