Глеб Никитин: «Фестиваль «Высота» в Нижнем Новгороде посетили больше 50 тысяч человек»

Второй областной молодежный фестиваль «Высота» в Нижнем Новгороде» посетили больше 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Самое важное в «Высоте» - это творческая энергия молодежи, которая и является организатором события. После проведения первого фестиваля было решено сделать его ежегодным, - отметил глава региона. - Видя, сколько людей приняли участие в этом фестивале в этом году, нет сомнений в правильности этого решения.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже второй раз. ФОТО: Кирилл Мвртынов.

Напомним, фестиваль «Высота» прошел в Нижнем Новгороде 31 августа. Мероприятия проходили на двух площадках – площади Минина и Пожарского, а также в ГЦСИ «Арсенал». По словам губернатора, фестиваль уже стал важной частью молодёжной жизни региона и заметной точкой на культурной карте страны.

В мероприятии приняли участие спортсмены, деятели культуры и эксперты. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Я испытываю гордость за нашу молодежь. На площадке фестиваля «Высота» мы видим активных, уверенных, заинтересованных, спортивных ребят, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Все они вовлечены в процесс и обучения, и занятия спортом, и новые технологиями. Мы понимаем, что у нижегородской молодежи большие перспективы.