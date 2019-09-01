2019-09-01T11:51:24+03:00
Звезды

«Лучший, красивый, смешной»: Александр Бурдашев восхитил поклонников снимками на Чкаловской лестнице

В Нижнем Новгороде юморист выступил на молодежном фестивале «Высота»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Александр Бурдашев восхитил поклонников снимками на Чкаловской лестнице.Александр Бурдашев восхитил поклонников снимками на Чкаловской лестнице.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Накануне на главной площади Нижнего Новгорода прошел масштабный молодежный фестиваль «Высота», участниками которого стали многочисленные артисты, спортсмены и эксперты. Посетили фестиваль больше 50 тысяч человек. Одним из самых заметных участников стал известный юморист Александр Бурдашев. Сразу после фестиваля он порадовал своих поклонников снимками «на высоте» - на вершине Чкаловской лестницы.

- Нижний, «Высота», все дела, - прокомментировал снимок сам юморист.

Нижегородские поклонники Александра Бурдашева по достоинству оценили его чувство юмора. Но и сами сумели пошутить.

- Лучший! Красивый! Смешной! – прокомментировал пост egor_gavr.

aleksandrburdashevaleksandrburdashev
Нижний, Высота , все дела
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- Сам поднялся или помогли? – поинтересовалась irisha_7766.

- Это же Александр Бурдашев, - ответил ей petrovich_95. - Когда он подошёл к лестнице, она превратилась в эскалатор)

ИСТОЧНИК KP.RU

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