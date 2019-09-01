«Лучший, красивый, смешной»: Александр Бурдашев восхитил поклонников снимками на Чкаловской лестнице

Накануне на главной площади Нижнего Новгорода прошел масштабный молодежный фестиваль «Высота», участниками которого стали многочисленные артисты, спортсмены и эксперты. Посетили фестиваль больше 50 тысяч человек. Одним из самых заметных участников стал известный юморист Александр Бурдашев. Сразу после фестиваля он порадовал своих поклонников снимками «на высоте» - на вершине Чкаловской лестницы.

- Нижний, «Высота», все дела, - прокомментировал снимок сам юморист.

Нижегородские поклонники Александра Бурдашева по достоинству оценили его чувство юмора. Но и сами сумели пошутить.

- Лучший! Красивый! Смешной! – прокомментировал пост egor_gavr.

aleksandrburdashev Нижний, Высота , все дела

- Сам поднялся или помогли? – поинтересовалась irisha_7766.

- Это же Александр Бурдашев, - ответил ей petrovich_95. - Когда он подошёл к лестнице, она превратилась в эскалатор)