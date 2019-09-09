«Сейчас самое важное – спасти дом»: Флигель старинной усадьбы снесли ночью в Нижнем Новгороде

В ночь на 9 сентября 2019 года в центре Нижнего Новгорода незаконно снесли часть старинной усадьбы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала градозащитница Анна Давыдова.

Здание, расположенное на Ошарской улице, было построено в 60-х годах XIX века. Там жил герой Советского союза Иван Федорович Якушенко.

- Сейчас техникой разрушают флигель. Главный усадебный дом имеет важное градостроительное значение – своим объёмом закрепляет пересечение улиц. Комплекс городской усадьбы Соколовой является (ЯВЛЯЛСЯ) подлинным источником по истории нижегородской архитектуры, градостроительства и строительного мастерства 1860-х годов, имеющим высокий уровень сохранности своего первоначального облика и подлинных конструкций составляющих его зданий, - уточнила Давыдова.

Градозащитница считает, что сейчас самое важное - спасти главный дом. На нем есть мемориальная доска.

- Но он, как оказалось, НЕ имеет статуса объекта культурного наследия с 2011 года. Не успели статус восстановить, - добавила Давыдова.

Она утверждает, что работы должны были производиться только после согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН).

По словам градозащитника Стаса Дмитриевского, никакого распоряжения не было

- Петров сам вызвал полицию. Включилась так же министр культуры Надежда Преподобная. Когда я и полиция прибыли на место происшествия, бульдозера уже не было, была пара рабочих. Они тут же вломили свое начальство - снос произвела фирма «Сити-люкс», - уточнил он.