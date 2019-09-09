Прогноз погоды на 9-13 сентября в Нижнем Новгороде: лето продолжается

Уже больше недели назад наступила осень, а в Нижнем Новгороде настоящее лето. Сентябрь радует теплом и солнцем. Ближайшая неделя не станет исключением – но синоптики обещают, что до похолоданий осталось недолго.

В понедельник, 9 сентября, ожидается пасмурная погода и до +22 градусов в дневные часы. Ветер будет дуть с востока со скоростью до полутора метров в секунду.

Во вторник, 10 сентября, столбики термометров поднимутся до +23 градусов днем и до +13 ночью. Ветер сменит направление на юго-восточное, осадков не ожидается. В обеденные часы небо будет малооблачным, а во второй половине дня – ясным.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до +24 градусов, а ветер будет слабым и южным. Ни облаков, ни осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 12 сентября, будет также тепло. Ожидается +24 градуса днем и +14 ночью. Небо будет малооблачным, без осадков. Ветер немного сменит направление на юго-западное и усилится до трех метров в секунду.

Пятница, 13 сентября, согласно прогнозам синоптиков, станет последним теплым и бездождливым днем. Столбики термометров будут показывать +25 градусов днем и +17 ночью. Ветер ускорится, небо немного затянется облаками.

Уже в выходные ожидаются небольшие дожди и похолодание до +14. Такая погода продлится и всю следующую неделю.