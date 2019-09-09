Проект «Любимая марка-2019»: КПК «Лайто»

Что является главным показателем надежности финансовой организации? Прежде всего, честная прозрачная работа, внимательное отношение к пайщикам и четкое исполнение законодательства. Именно такой подход позволяет завоевать доверие клиентов. Настоящим эталоном среди финансовых организаций Нижегородской области может считаться КПК «Лайто». К числу ее основных достоинств можно отнести строгий контроль средств, продуманные сберегательные кампании и ответственное отношение к своим финансовым обязательствам. Благодаря этому при помощи кооператива сбываются все мечты пайщиков. Вот лишь пять поводов обратиться именно сюда.

Повод №1. “Займы и финансовые решения”.

Займ Пенсионный – особой популярностью пользуется данный займ, оформить который можно в любом офисе за 20 минут. Сумму и срок пайщик выбирает самостоятельно. Оплатить займ можно в любом отделение Почты России или Сбербанке. Для самых современных разработаны приложения для оплаты онлайн!

Займ под залог недвижимости – когда требуется крупная сумма! Сформируем комфортный график выплат исходя из Ваших потребностей и возможностей.

Займ под залог ПТС – продолжайте ездить на своей машине и возьмите займ до 60% стоимости авто. В качестве залога только ПТС (паспорт транспортного средства). При наличии паспорта гражданина РФ и документов на автомобиль специалисты «Лайто» сделают это легко и всего за полчаса.

Аренда авто с правом выкупа – уникальное финансовое решение от нашего пайщика, благодаря которому автомобилем можно начать пользоваться даже с нулевым взносом! Дополнительных расходов – нет! Страхование, техническое обслуживание включено в стоимость аренды.

Повод №2. “Надежные сбережения”. Получать доход по сбережениям можно благодаря сберегательным тарифам разработанным для разных социальных групп, среди них “Пенсионный”,”Бизнес”, “Смарт”. Получать проценты можно в офисе КПК «Лайто», на банковскую карту, даже с доставкой домой (услугу оказывает Почта России). Сбережения в КПК Лайто обеспечены в соответствии с законом от 18.07.2009 г. №190-ФЗ "О кредитной кооперации"ст. 40, п.7.

Повод №3. “Магазин товаров со скидкой”. Вне зависимости от того, берём мы займ или имеем накопления, мы все ходим в магазин за продуктами. А цены, как известно, только растут. Пайщик КПК «Лайто» разработал интересный сервис благодаря которому покупать продукты питания можно прямо с оптовой базы миную витрины магазинов. Доставка происходит в течение 24 часов, а цены до 50% ниже магазинных.

Повод №4. “Бесплатный юрист”. Каждый пайщик КПК «Лайто», может воспользоваться услугами штатного юриста абсолютно бесплатно! Получите консультацию по гражданскому, семейному и трудовому праву. Вам надо подготовить иск в суд или сопровождение сделки? Легко! Оформить договор на покупку дома, дачи, квартиры? Обращайтесь!

Повод №5. ”План Laito 2020”. В ближайшее время «Лайто» расширит географию присутствия, улучшит сервис и запустит два новых направления – «Страхование» и «Путешествие», при помощи которых можно будет застраховать жилье, автомобиль и здоровье, а также купить авиа, ж/д билеты, турпутёвку со скидкой.

Подробности можно узнать в офисах «Лайто». Для удобства они находятся в разных городах Нижегородской области: Богородске, Кстове, Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Семенове, Павлове, Красных Баках. А головной офис расположен в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте КПК «Лайто» info@laito.ru

Телефон

8 800 333 04 50

Головной офис:

г. Н.Новгород, ул.Короленко, 27

Дополнительные офисы:

г. Богородск, пер. Центральный, 4 ( в здании ТЦ "Калинка");

г. Кстово, пр-т 40 лет Октября, 10А;

г. Дзержинск, пр-т Циолковского, 15/2;

г. Арзамас, ул. Парковая, д. 1А;

р.п. Ардатов , ул. Ленина, д. 30А (в здании Ростелекома);

г. Семенов, ул. Ленина, д.8 (т.ц. "Каравелла" 2 эт.);

г. Павлово, ул. Базарная, д.3, офис 7 (т.ц. "Весна");

р.п. Кр.Баки, ул. Нижегородская, д.11;

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