«Нас ругают за бутерброды»: В нижегородских школах запрещают приносить еду

С началом нового учебного года появились и новые проблемы.

- Детям запрещают приносить в школу еду, - возмущается читательница «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Ольга Комова (имя изменено - прим.ред). – Учителя почему-то считают, что есть в школе могут только те дети, кто ходит завтракать платно. А те, кто не хочет платить, должны сидеть без еды. Но не все дети хотят есть то, что дают в школьной столовой. Почему они не могут перекусить тем, что любят? А если ребенок захочет есть после третьего урока? Он должен голодать?

По словам Ольги Комовой, еду, конечно, не отбирают, но каждый раз дети получают выговоры от учителей за коробочку сока или бутерброд с сыром.

- Завтрак у детей начинается после первого урока, за это время ни одни продукт не успеет испортиться, что уж говорить о напитках и сыре, - негодует Ольга. – Но после выговоров дети бояться что либо брать с собой в школу.

В Роспотребнадзоре по Нижегородской области заявили, что нет никаких документов, которые бы запрещали приносить детям еду в школу. Более того, в своих рекомендациях специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям давать детям в школу перекус.

- Можно взять с собой фрукт (яблок, груша, банан) и орехи 30-40 граммов, бутерброд с сыром или запеченным мясом (важно - не использовать сливочное масло и майонез, эти компоненты уменьшают срок хранения бутерброда), дополнив его свежим огурцом или брусочками моркови. Несмотря на то, что в школах обеспечен беспрепятственный доступ к чистой питьевой воде желательно дополнительно давать школьнику с собой бутылочку питья (холодный чай, морс, негазированная вода), - написано в памятке для родителей.

При этом специалисты настойчиво рекомендуют не давать детям шоколад, жевательный мармелад, вафли, печенье, картофельные чипсы и соленые орешки.

Запрет на принесенную еду пока только обсуждается. Подобный проект выложен на портале нормативно-правовых актов. Но никакой юридической силы он не имеет.

НАДО ЗНАТЬ!

Для школьников очень важен четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник).

Питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний. Для учащихся первой смены оптимальными будут следующие часы приема пищи: Первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; Второй, завтрак – 10.30-11.00; Обед – в13.00 – 14.00; Полдник – в 16.30 – 17.00; Ужин – 19.00-20.00не позже, чем за полтора часа до сна. Для детей, обучающихся во вторую смену: Завтрак – 7.00-8-00; Обед – 12.00-12-30; Полдник – 15-00; Ужин – 20-00 – 20-30.

Также родителям необходимо следить за энергетической ценностью рациона, которая будет полностью компенсировать энергозатраты ребенка, но не превышать их. В зависимости от возраста, усредненно, совокупная энергетическая ценность рациона должна соответствовать: 7-11 лет - 2300 ккал в день, 11-14 лет – 2500 ккал, 14-18 лет – до 3000 ккал.

Важен баланс рациона по всем пищевым компонентам (белки, жиры, углеводы, макро и микронутриенты). Содержание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе и по калорийности 10-15процентов:30процентов:55-60процентов соответственно. Содержание растительных и животных белков должно быть в соотношении 2:3. Жиры - преимущественно растительные.