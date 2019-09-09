Жуткая авария в Дзержинске: девять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки

Страшная авария произошла в Дзержинске в воскресенье, 8 сентября 2019 года. Водитель «вазовской» легковушки не выбрал безопасную дистанцию и протаранил пассажирский автобус, остановившийся у пешеходного перехода.

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, столкновение произошло в районе дома №34 на улице Октябрьской. За рулем автомобиля был 26-летний молодой человек. С ним в машине ехали еще трое пассажиров. Все четверо получили серьезные травмы. У водителя диагностировали сочетанную травму, сильный ушиб головного мозга и множественные раны и ссадины. Остальные трое получили тяжелую сочетанную травму, закрытые и открытые переломы, а также травматический шок. Их всех госпитализировали с места происшествия.

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, пострадали еще пятеро пассажиров автобуса. Среди них двое детей – мальчики шести и семи лет. Их осмотрели врачи. По факту ДТП проводится проверка.