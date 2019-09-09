2019-09-09T10:39:26+03:00
Происшествия

Жуткая авария в Дзержинске: девять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки

Четверо раненых попали в больницу с тяжелыми травмами [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: очевидцы ДТПФото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в Дзержинске в воскресенье, 8 сентября 2019 года. Водитель «вазовской» легковушки не выбрал безопасную дистанцию и протаранил пассажирский автобус, остановившийся у пешеходного перехода.

Фото: очевидцы ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, столкновение произошло в районе дома №34 на улице Октябрьской. За рулем автомобиля был 26-летний молодой человек. С ним в машине ехали еще трое пассажиров. Все четверо получили серьезные травмы. У водителя диагностировали сочетанную травму, сильный ушиб головного мозга и множественные раны и ссадины. Остальные трое получили тяжелую сочетанную травму, закрытые и открытые переломы, а также травматический шок. Их всех госпитализировали с места происшествия.

Фото: очевидцы ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, пострадали еще пятеро пассажиров автобуса. Среди них двое детей – мальчики шести и семи лет. Их осмотрели врачи. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки
Экспортеры сельхозпродукции смогут получить льготные кредиты по нацпроекту
Гранты до 150 тысяч смогут получить социальные предприниматели Нижегородской области
Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области почти на 12 процентов
Контракты на ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год планируется заключить в этом году
Инспекторы Гостехнадзора продолжат выездные осмотры в Нижегородской области
Сертификаты на лечение троих нижегородских детей были переданы в рамках акции «Под флагом Добра!»
Выставка «100ЛИЦ народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Нижегородской области» пройдет в Нижнем Новгороде
Всероссийская акция «Волна Здоровья» прошла в Нижнем Новгороде 6 сентября
Специалисты «Поездов здоровья» обследовали 13 тысяч жителей Нижегородской области
Скончался депутат думы Дзержинска Сергей Клейменов
Уменьшенные дорожные знаки появились на Верхневолжской набережной
Глеб Никитин: «Около 90 экспортных контрактов будут заключены в этом году при поддержке нацпроекта»
Остановка «Улица Янки Купалы» появилась на нескольких автобусных маршрутах Нижнего Новгорода
Последствия провала на Зеленском съезде устранят до конца сентября
Теплая и солнечная погода ожидает нижегородцев в выходные
Девять уголовных дел по факту падения наледи на нижегородцев дошли до суда
Строящийся в Сормове ФОК передадут в собственность Нижегородской области
Благоустройство дворов на улице Шишкова в Нижнем Новгороде завершено на 95%
Двое взрослых и двухлетний ребенок попали в больницу после пожара под Ветлугой
Парковку построят на месте незаконных гаражей в Сормове