Актрисы Ирина Пегова и Наталья Бочкарева отвели детей в школу

Первый звонок прозвенел 2 сентября для всех российских школьников, и звездные детки не исключение. Фотографии, посвященные Дню знаний, на своих страничках в Инстаграме выложили известные уроженцы Нижнего Новгорода - актрисы Ирина Пегова и Наталья Бочкарева, супермодель Наталья Водянова и ветеран отечественного рока Ольга Кормухина.

pegovairina Ирина Пегова отправила дочку Таню в седьмой класс.

13-летняя Татьяна Орлова - дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова - в этом году пошла в седьмой класс.

- Что тут скажешь. Детям нашим и нам, родителям, желаю интереса и терпения. Лично я рада, что благодаря Татьяниной учебе я сама учусь, узнаю много нового. Того, что я, видимо, пропустила в школе, - написала актриса в микроблоге. - Лично нашему уже теперь седьмому классу очень повезло с классной руководительницей. У них очень активная, насыщенная классная жизнь. Это важно! В школу как на праздник. В добрый путь!

natalia_bochkareva_official Наталья Бочкарева с сыном Ваней и дочкой Машей

А Иван и Мария Бочкаревы отправились в шестой класс. На торжественную линейку подростков отвела мама.

- Первый раз в шестой класс. Поздравляю всех школьников и их родителей, учителей и работников сферы образования с началом учебного года! - поздравила Наталья Бочкарева. - Желаю деткам усердия в учебе, родителям и учителям - терпения в нелегком труде по обучению и воспитанию детей.

Напоследок звезда сериала «Счастливы вместе» поклонилась всем, кто выбрал профессию учителя, намекнув, что миссия у них не из простых.

natasupernova Наталья Водянова выложила фото с маленьким Виктором

Многодетная мать Наталья Водянова не стала выкладывать школьные снимки своих детей, а поделилась архивным фото, на котором она с маленьким Виктором (второй по старшинству сын супермодели).

- Удачи всем детям и их родителям в первый день в школе, - написала Водянова.

Известная же рок-певица Ольга Кормухина вовсе обошлась без детских фотографий (их с Алексеем Беловым дочери Анатолии в 2019 году исполнилось 19). Звезда опубликовала эпатажное селфи, которое подписала так: «Дорогие школьники, студенты, аспиранты и прочие неформаты, а также их родители! С новым учебным годом! Учитесь, учитесь и… учитесь. Но не забывайте о здоровье. Спать вовремя! Питаться правильно. Ну и похулиганить иногда можно. Только интеллигентно, плиз».