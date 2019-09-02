Сокольский депутат подозревается в незаконной продаже земли в родном районе

Один из народных избранников Совета депутатов Сокольского района подозревается в незаконной продаже земли в родном районе. Причем он умудрился не только сам в этом поучаствовать, но и втянуть отца-пенсионера. Еще одним фигурантом этого уголовного дела стал глава местного самоуправления Дмитриевского сельсовета. Но обо всем по порядку.

- Все началось с того, что в сентябре прошлого года в отношении главы местного самоуправления было возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе расследования этого дела выяснилось, что в период с января 2009 года по июль 2011 года неизвестный обманным путем приобрел участок в деревне Филино Сокольского района. Общая сумма ущерба, причиненного району, составила свыше 385 тысяч рублей.

В ходе дальнейшего расследования следы потянулись к одному из депутатов районного совета. Как выяснилось, в 2009 году депутат вместе с главой самоуправления местного сельсовета незаконно оформил этот земельный участок по подложным документам на своего отца – 62-летнего пенсионера. Спустя пару лет тот, как полагается, оформил на этот участок кадастровый паспорт и право собственности. А затем перепродал этот участок местному жителю за 425 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – И сам депутат, и его отец находятся под подпиской о невыезде. В скором времени дело должно быть передано в суд.