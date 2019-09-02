В центре Нижнего пытались поджечь стоматологическую клинику из садового распылителя

Ночь на 27 августа выдалась беспокойной для владельцев одной из стоматологических клиник в самом центре Нижнего Новгорода – неизвестные попытались поджечь ее из садового распылителя.

- Все произошло в половине третьего ночи – неизвестный сломал ставни в одном из домов на улице Фрунзе, разбил стекло и просунул в жалюзи шланг от садового распылителя с горючей жидкостью, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После этого он попытался бросить туда горящую спичку и поджечь.

К счастью, сделать это злоумышленнику не удалось. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе ее проведения с места происшествия были изъяты образцы горючего вещества, садовый распылитель со шлангом и спички. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.