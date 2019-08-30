Арзамасский приборостроительный колледж награжден Штандартом губернатора

Арзамасский приборостроительный колледж имени Пландина награжден Штандартом губернатора Нижегородской области по итогам работы прошлого учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Мероприятие объединило более 800 представителей сферы образования и прошло в Нижегородском театре юного зрителя в рамках областного педагогического форума, посвященного реализации национальных проектов. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручил директору АПК Сергею Ермолаеву Почетный знак.

– Переходящий Штандарт губернатора Нижегородской области вручается коллективу нашего колледжа второй раз, – говорит Сергей Ермолаев. – Приятно вновь получить столь высокую оценку правительства региона. В этой награде есть и труд нашего давнего партнера – Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым. Поступая к нам учиться, ребята знают, что они смогут пройти производственную практику на предприятии, а в будущем и трудоустроиться на него.

Студенты АПК не раз становились призерами и победителями российских и областных конкурсов и олимпиад. Колледж является членом Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».

По данным приемной комиссии, в сентябре в АПК придет 175 первокурсников, которые после окончания колледжа смогут устроиться на промышленные предприятия области, в том числе и на АПЗ.