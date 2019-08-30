2019-08-30T15:43:05+03:00
Общество

Одним из лучших работников АПЗ в июле стал Ян Бородавкин

Ян пошел по стопам отца – наладчика на том же участке
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Одним из лучших работников АПЗ в июле стал Ян БородавкинОдним из лучших работников АПЗ в июле стал Ян БородавкинФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха №54 Арзамасского приборостроительного завода Ян Бородавкин стал одним из лучших работников по качеству в июле. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Работа Яна заключается в корректировке сложного промышленного оборудования. Для этого важны техническая грамотность, умение настраивать механические и электромеханические элементы станка, устанавливать на него детали, настраивать режимы, проводить профилактику и тестовые испытания. Также здесь надо разбираться в гидравлике, электротехнике, программировании, конструктивных особенностях оборудования. При необходимости производить расчеты, нестандартно подходить к решению возникающих задач.

Ян пришел работать на АПЗ в 2005 году учеником оператора станков с ПУ по совету отца Сергея Алексеевича, наладчика на этом же участке. В освоении профессии помогли знания техники и программирования, полученные в АКТТ, и наставления отца. За короткий срок молодой человек изучил технологии изготовления деталей, овладел станком продольного точения. Как перспективного работника руководство цеха направило его учиться на наладчика. Сегодня у Яна 5 разряд наладчика станков с ПУ.

– Исполнительный и аккуратный, выполняет задания на «отлично», – отзывается о нем мастер участка Наталья Соганова.

– Работает безупречно, детали, изготовленные Яном, выдержаны по размерам, – поддерживает контролер БТК-54 Татьяна Кудряшова.

– Важно, чтобы работа выполнялась качественно. Для этого надо соблюдать техпроцесс и настраивать станок так, чтобы у него было «хорошее настроение», - отмечает сам Ян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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