АПЗ получил диплом ежегодной премии «Авиастроитель года»

Конкурсная работа «Наставничество на производстве» АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» стала дипломантом ежегодной премии «Авиастроитель года-2018» в номинации «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В конкурсе по итогам 2018 года приняло участие 95 работ предприятий, организаций, творческих коллективов и физических лиц. Награждение состоялось в день открытия авиасалона «МАКС-2019», 27 августа, в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского.

Конкурс проводится в восьмой раз. Направлен он на развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций и других объединений, добившихся выдающихся результатов в научной, производственной и социальной сферах в области авиастроения.

Диплом генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручил председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров, который входит в состав Национального совета при Президенте РФ по профессиональной квалификации.

– Эта новая система должна способствовать выстраиванию единого подхода при подготовке специалистов нашей отрасли, – отметил Алексей Тихомиров. – Естественно, предприятия должны повышать подготовку своих сотрудников, а учебные заведения – так обучать специалистов, чтобы они, придя на предприятие, сразу были готовы выполнять любую стоящую перед ними задачу.

Олег Лавричев, в свою очередь, поблагодарил организаторов конкурса за высокую оценку деятельности предприятия по подготовке кадров:

– Важно сегодня не только для предприятий, но и в целом для отрасли сохранять и передавать профессиональные знания, навыки, компетенции от старшего поколения молодому. Мы это делаем системно и, как говорит экспертный совет, лучше других. Спасибо за высокую оценку!