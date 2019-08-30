Большой спортивный праздник АО «АПЗ» состоялся в Арзамасе

24 августа прошел Большой спортивный праздник АО «АПЗ», посвященный 85-летию Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Темой мероприятия стал театр и все, что с ним связано.

Пролог

На «сцену» вышли семь творческих и спортивных команд подразделений Арзамасского приборостроительного завода. Зрительным залом стали просторы физкультурно-оздоровительной базы «Снежинка», софитами – августовское солнце, а прологом – напутственные слова.

– Радостно, что летний спортивный праздник становится традиционным, – отметил начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций предприятия Константин Аргентов. – Приборостроители приезжают на него с детьми и даже с домашними животными. Это еще раз подтверждает, что наш завод – одна большая семья. Выражаю благодарность активу Совета трудовой молодежи, который ежегодно старается нас удивлять, оригинально подходить к форматам испытаний праздника; руководству предприятия и нашей первичной профсоюзной организации – за финансирование таких полезных событий, а заводскому комбинату питания – за качественную полевую кухню.

– Сегодняшний день вы проведете в компании друзей и коллег, – обратился к участникам председатель ППО АПЗ Александр Тюрин. – Многие взяли с собой детей, и это здорово: подрастающее поколение будет перенимать наш дух коллективизма, спортивного соперничества. Отрадно, что завод во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым и профсоюзная организация проводят подобные мероприятия, вкладывая большие средства в развитие и поддержку спорта, досуга своих сотрудников. Спасибо всем, кто нашел время принять участие в нашем празднике.

Генеральная репетиция

Приборостроители начали с отработки сценического движения: 10 минут без перерыва отплясывали зумбу. А потом ставили голос и тренировали артикуляцию, выкрикивая названия и девизы своих команд, придуманных в лучших традициях спортивного праздника.

За победу боролись: «Две четверки» (цех №44), «Легион» (цех №56), «Дети Михалыча» (цех №50), «Лидер» (цех №64), «Грим-Маски» (цех №53), «ГТА или Главные театралы Арзамаса» (отдел главного конструктора по спецпродукции), «Белоснежка и семь гномов» (цех №37).

Акт первый

Завязка сюжета началась с выдачи маршрутных листов и покорения 11 непростых этапов. Одни требовали скорости, силы и сноровки, другие – творческого подхода. Выяснилось, что путь народного артиста нелегок. Тягу к искусству трудно преодолеть, а театральную труппу сможет организовать только истинный режиссер.

– Мы ставили драму с элементами триллера под названием «Репка», – рассказали члены команды «Белоснежка и семь гномов». – Правда, тянули не репку, а ипотеку. Пытались вытянуть ее всемером.

Антракт

Отойти от первого акта можно было с помощью солдатской каши от заводского комбината питания. Было сварено более 80 кг гречки с тушенкой, заварено 60 литров чая.

Жюри с удовольствием оценивало шедевры кулинарного конкурса под названием «Хлеба и зрелищ». Заводчане подготовили для антракта торты, театральную маску из арбуза, букет из мармеладных конфет и даже выстроили хлебно-колбасный амфитеатр.

– Исходили из темы конкурса. Решили «построить» Колизей, – говорит инженер-технолог цеха №64 Екатерина Коняхина. – Даже стишок придумали: «Блистал величием когда-то Колизей. Его размеры были грандиозны, Вмещал огромное количество людей. Теперь он в состоянии съедобном». Все его элементы сделаны из хлеба, колбасных изделий, оливок, помидоров черри.

Акт второй

Захватывающие театральные задачи стояли и перед маленькими гостями праздника. Дети приборостроителей расписывали гипсовые фигурки и своими руками делали игрушки из желеобразного материала (слаймы). Не остались в театральный праздник они и без грима. Аквагрима.

– Большой спортивный праздник мы провели уже в пятый раз, – рассказывает член СТМ Алёна Николаева. – Стараемся, чтобы задания и конкурсы были разными по содержанию, реквизиту и теме. Приятно, что многие подразделения стали постоянными участниками праздника. А вместе с ними с интересом и спортивным азартом берутся за дело и команды, впервые пробующие свои силы в этих соревнованиях.

Победители Большого спортивного праздника АПЗ-2019:

1 место – «Дети Михалыча»

2 место – «Лидер»

3 место – «Грим-Маски»

Итоги конкурса визиток:

1 место – «Грим-Маски»

2 место – «Белоснежка и 7 гномов»

3 место – «Лидер»

Итоги кулинарного конкурса «Хлеба и зрелищ»:

1 место – «Лидер»

2 место – «Грим-Маски»

3 место – «Белоснежка и 7 гномов»