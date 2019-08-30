Рок-фестиваль «Белый ветер» состоялся в Арзамасе

Рок-фестиваль «Белый ветер» прошел в минувшие выходные на территории пансионата «Морозовский» при поддержке Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Десятки киловатт тяжелого рока, повышенные децибелы электрогитар и сотни килограммов железа. Второй – главный – день фестиваля в «Морозовском» стал тяжелым. Тяжелым в плане музыки и испытаний. Все, как любят фанаты металла и силовых видов спорта.

Одиннадцать групп приехали сюда, чтобы выступить для гостей мероприятия, организованного Арзамасским отделением мотоклуба «Ночные волки» при поддержке АО «АПЗ».

– За 30-летнию историю существования клуба проведено множество байк-шоу и автопробегов, – сказал глава администрации Арзамасского района Василий Демин. – Фестиваль «Белый ветер» объединяет не только участников этого клуба, но и всех любителей мототехники и рок-музыки. Благодарю организаторов фестиваля, а также генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева за поддержку мероприятия.

– Сегодня природа радует нас своей погодой, пансионат «Морозовский» – гостеприимством, организаторы – классными артистами на этой сцене. Всем участникам фестиваля желаю, как в той известной песне, чтобы были «громкий смех, пыль дорог и ветра свист», – добавил начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций АО «АПЗ», заместитель председателя арзамасской городской думы Константин Аргентов.

«Белый ветер» – событие, выходящее за рамки региона. В этом году выступили музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и даже из Донецкой народной республики.

– Мы всегда с большим удовольствием выступаем на таких фестивалях, – делится вокалист нижегородской группы «Антарес» Михаил Кулалаев. – Что нас сюда влечет? В первую очередь хорошая атмосфера и приятная компания. Спасибо «Ночным волкам», что они приглашают нас сюда уже не первый год.

Представители свободной субкультуры – мотоциклисты – также съехались с разных городов России. Член мотоклуба «Русские мотоциклисты» из Нижнего Новгорода Александр Ноздренко побывал здесь впервые:

– Этот фестиваль проводится нашими братьями не первый год. Для меня огромная честь наконец-то оказаться здесь, поддержать их, пообщаться, послушать отличную музыку.

Не обошлось и без сенсаций. В первый день «Белого ветра» на сцене отыграла питерская группа «Северный флот», основанная музыкантами группы «Король и шут», а хедлайнером второго дня стала легенда отечественного металла – группа «Мастер».

– В программе много интересных групп, которые не всегда приезжают даже в Нижний Новгород, – отметил гость фестиваля Илья Кузнецов. – Я пришел сюда ради группы «Мастер» – это мастера своего дела, которых интересно послушать.

Кульминацией праздника стало шоу огня и света.

Место проведения фестиваля «Белый ветер» стало точкой притяжения любителей тяжелой музыки из разных городов – слушателей и исполнителей, людей всех возрастов и разных профессий. В этом и заключается свобода рокеров. Свобода от предрассудков и стереотипов – только общая музыка и приятная компания близких по духу людей.

– Наш фестиваль «растет», развивается с каждым годом. Мы постоянно думаем, как улучшить качество мероприятия, наполнить его интересными событиями, - поделился президент Арзамасского отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Подмарев. – В этом году пригласили сильных хедлайнеров – группы «Северный флот» и «Мастер», которых публика восприняла «на ура». Появился большой монитор, транслирующий происходящее на сцене. Впервые решили провести соревнования по силовому экстриму, что добавило шоу нашему празднику.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фестиваль «Белый ветер-2019» посетило около тысячи человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.