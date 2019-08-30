2019-08-30T12:21:06+03:00
Общество

Представители нижегородской ассоциации промышленников посетили завод ЛУКОЙЛ в ходе выездного собрания

Участники экскурсии смогли увидеть действующие установки и оценить объем строящихся объектов завода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Представители нижегородской ассоциации промышленников посетили завод ЛУКОЙЛ в ходе выездного собранияПредставители нижегородской ассоциации промышленников посетили завод ЛУКОЙЛ в ходе выездного собрания
Изменить размер текста:

27 августа на базе ДК Нефтехимиков в городе Кстово прошло выездное собрание Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В нем приняли участие более 120 человек, в их числе – представители правительства Нижегородской области и руководители крупнейших промышленных предприятий региона.

Перед заседанием делегация побывала на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе Компании «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Руководители предприятия рассказали об истории и перспективных проектах крупнейшего в России нефтеперерабатывающего предприятия. Участники экскурсии смогли увидеть действующие установки и оценить объем строящихся объектов завода.

Рассказывая о деятельности «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», генеральный директор предприятия Андрей Богданов подчеркнул, что завод продолжает активно развиваться: сегодня успешно реализуется проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков, ряд других проектов по модернизации производства, запуск которых позволит «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» встать на один уровень с мировыми лидерами в процессе нефтепереработки. Кроме того, современная модернизация предприятия откроет новые возможности, как для предприятия, так и для жителей региона, предоставив рабочие места.

Генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев в своем выступлении заметил, что «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» показал текущую деятельность и перспективы развития, которые впечатлили всех участников мероприятия.

В ходе совещания были подведены итоги работы нижегородских промышленников за первое полугодие 2019 года. В докладе исполняющей обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Альбины Разиной было отмечено, что темп роста промышленного производства в Нижегородской области выше, чем в среднем по России, объем отгруженной продукции вырос на 13 %, и налогов стало больше, чем в прошлом полугодии.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в своем комментарии дал положительную оценку динамике развития региона за прошедшее полугодие: рост промышленности составил 105 %, рост обработки- 107 %,- что является одними из лучших показателей в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Наши были не готовы к штурму. Бежали без касок. А навстречу — окровавленные дети...
Спецкор «КП» Дмитрий Стешин своими глазами видел трагедию Беслана и сам, вместе с другим спецкором «КП» - Александром Коцем, выносил детей из школы, захваченной 15 лет назад террористами. Дима долго отказывался писать этот текст. И все-таки написал...
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
Жители Нижнего Новгорода и Арзамаса чаще всего жалуются в соцсетях
На нижегородской телебашне включат праздничную подсветку к молодежному фестивалю «Высота»
Еще два «Поезда здоровья» будут сформированы в Нижегородской области
Автодорогу Лысково – Княгинино отремонтируют до конца октября
Работы по благоустройству сквера Грабина завершены на 98%
Игровой комплекс открыли на улице Сурикова в Нижнем Новгороде
25-летний молодой человек погиб в массовом ДТП в Кстовском районе
«Поезда здоровья» побывали уже в 30 районах Нижегородской области
Похолодание до -3 градусов надвигается на Нижегородскую область
Три модельных библиотеки появятся в Нижегородской области в этом году
Доработанную концепцию благоустройства Большой Покровской улицы планируется представить в сентябре
Тело пенсионерки обнаружено в сгоревшей квартире в Дзержинске
Лучшие врачи Нижегородской области получили награды народной медицинской премии
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двоих тяжелобольных жителей Грозного
78% многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде
Благоустройство сквера на улице Прыгунова завершено на 99%
Жители Кудьмы попросили Владимира Панова решить вопрос с передачей 12 домов в муниципальную собственность
23 фасада домов отремонтированы в Нижнем Новгороде
В Нижегородском районе планируется отремонтировать 23 лестницы
Наталья Федичева: «Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин»