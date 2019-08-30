Представители нижегородской ассоциации промышленников посетили завод ЛУКОЙЛ в ходе выездного собрания

27 августа на базе ДК Нефтехимиков в городе Кстово прошло выездное собрание Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В нем приняли участие более 120 человек, в их числе – представители правительства Нижегородской области и руководители крупнейших промышленных предприятий региона.

Перед заседанием делегация побывала на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе Компании «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). Руководители предприятия рассказали об истории и перспективных проектах крупнейшего в России нефтеперерабатывающего предприятия. Участники экскурсии смогли увидеть действующие установки и оценить объем строящихся объектов завода.

Рассказывая о деятельности «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», генеральный директор предприятия Андрей Богданов подчеркнул, что завод продолжает активно развиваться: сегодня успешно реализуется проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков, ряд других проектов по модернизации производства, запуск которых позволит «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» встать на один уровень с мировыми лидерами в процессе нефтепереработки. Кроме того, современная модернизация предприятия откроет новые возможности, как для предприятия, так и для жителей региона, предоставив рабочие места.

Генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев в своем выступлении заметил, что «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» показал текущую деятельность и перспективы развития, которые впечатлили всех участников мероприятия.

В ходе совещания были подведены итоги работы нижегородских промышленников за первое полугодие 2019 года. В докладе исполняющей обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Альбины Разиной было отмечено, что темп роста промышленного производства в Нижегородской области выше, чем в среднем по России, объем отгруженной продукции вырос на 13 %, и налогов стало больше, чем в прошлом полугодии.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в своем комментарии дал положительную оценку динамике развития региона за прошедшее полугодие: рост промышленности составил 105 %, рост обработки- 107 %,- что является одними из лучших показателей в РФ.