2019-08-30T11:50:29+03:00
Общество

Нижегородец с синдромом Дауна отправится покорять Килиманджаро

Степану Безрукову 37 лет, и почти всю жизнь он активно занимается спортом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородец с синдромом Дауна отправится покорять Килиманджаро. Фото: "Спорт во благо"Нижегородец с синдромом Дауна отправится покорять Килиманджаро. Фото: "Спорт во благо"
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Альпинизм – занятие для сильных и здоровых. Так считает большинство. Но этой осенью команда ребят с такими заболеваниями, с которыми зачастую даже выйти из дома – событие, докажет обратное! С 3 по 13 сентября 2019 года состоится восхождение на Килиманджаро самой невероятной команды в истории этой горы – впервые в одной команде это сделают люди с синдромом Дауна и другими особенностями.

Участникам экспедиции «Килиманджаро. Я могу!» предстоит достичь пика самой высокой горы Африки – а это, на минуточку, 5 895 метров! Вся команда состоит из 11 человек, 10 из которых отправятся на штурм горы, а один останется внизу, чтобы обеспечивать тылы и встречать взошедших. Главными героями станут двое мужчин с синдромом Дауна – Стас Богданов из Москвы и Степан Безруков из Нижнего Новгорода, Павел Крысанов из Москвы, страдающий ДЦП, и выпускник Удомельского детского дома Саша Лебедев. Кроме того, в команду вошли тренеры, инструкторы и врач.

Саша Лебедев - выпускник Удомельского детского дома. Фото: "Спорт во благо"

Саша Лебедев - выпускник Удомельского детского дома. Фото: "Спорт во благо"

Нижегородцу Степану Безрукову 37 лет, и почти всю жизнь он занимается спортом на самом высоком уровне.

- В копилке Степана 36 золотых, 25 серебряных и 27 бронзовых медалей. Большинство из них по плаванию, но есть и по конному спорту, и по боулингу, и даже по туризму, - рассказывают организаторы экспедиции.

Остальные участники тоже знакомы со спортом не понаслышке. Стас Богданов регулярно участвует в забегах, занимается футболом.

Стас Богданов из Москвы регулярно участвует в забегах. Фото: "Спорт во благо"

Стас Богданов из Москвы регулярно участвует в забегах. Фото: "Спорт во благо"

А 48-летний Павел Крысанов и вовсе марафонец со стажем! За его плечами около 130 паркранов, 17 марафонов, 35 полумарафонов и один ультрамарафон по бездорожью. По его подсчетам, за время официальных забегов он пробежал в общей сложности 2500 километров, а во время тренировок – 8000 километров!

Павел Крысанов - марафонец со стажем. Фото: "Спорт во благо"

Павел Крысанов - марафонец со стажем. Фото: "Спорт во благо"

«Килиманджаро. Я могу!» - совместный проект Лаборатории Касперского и Благотворительного фонда «Синдром любви». Цель – собрать 589 500 рублей, которые будут направлены на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна. Итоги сбора будут подведены в конце сентября, а собранная сумма будет увеличена вдвое. Следить за проектом и за самим восхождением можно будет в социальных сетях по хэштегам #КилиманджароЯМогу и #ICanKili.

ИСТОЧНИК KP.RU

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