2019-09-05T15:09:36+03:00
Общество

Пробные пуски тепла начнутся в Нижнем Новгороде 9 сентября

Первым делом отопление дадут в детсадах, школах и больницах
Юлия ИСАЕВА
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Пробные пуски тепла начнутся в Нижнем Новгороде 9 сентябряПробные пуски тепла начнутся в Нижнем Новгороде 9 сентябряФото: "КП" Архив
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С 9 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде начнутся пробные пуски тепла. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплоэнерго». Сейчас компания завершает заполнение тепловых сетей и прием заявок от домоуправляющих компаний.

В первую очередь пробный пуск тепла начнется на источниках, которые дают отопление наибольшему количеству социальных объектов – детским садам, школам и больницам. После этого «Теплоэнерго» проведет пробные топки на всех источниках согласно графику.

- После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона, - уточнили и пресс-службе компании.

Параллельно с подготовкой к новому отопительному сезону «Теплоэнерго» продолжает работы по реализации программы капремонта тепловых сетей в районах своего присутствия. В первую очередь внимание оказывают участкам, которые больше всего были повреждены в прошлом году. Например, магистральная теплотрасса на Мещерском бульваре, которая дает тепло 122 зданиям. Сейчас рабочие демонтируют там старые трубы, износ которых составил порядка 70%. Работы планируется завершить в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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