2019-09-05T15:09:36+03:00
Общество

«Это она вас хотела угостить бешенством!»: Лиса вышла к грибникам в Нижегородской области

Бесстрашная хищница подошла к людям очень близко [видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Лиса вышла к грибникам в Нижегородской областиЛиса вышла к грибникам в Нижегородской областиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Неожиданной встречей закончился поход за грибами у жителя Арзамаса Владимира Таланова. Пока мужчина охотился за белыми, подберезовиками и лисичками, за ним уже пристально следила настоящая лисичка.

Мужчина успел заснять хищницу на телефон. Бесстрашная обитательница леса практически вплотную подошла к людям и уселась на землю.

- Сидела красавица, ждала, пока угостим чем-нибудь. Расстроились, что еды с собой не взяли, - написал Владимир.

Через несколько секунд лиса убежала обратно в лес. Вернувшись домой, нижегородец решил поделиться видеозаписью с места событий в социальных сетях. Однако на него тут же обрушился негатив.

- Не хочу прерывать романтику, но ручные лисы, как правило, больны бешенством, - написала Anna Ksenofontova.

-Это она вас хотела угостить бешенством, - присоединилась Ольга Козлова.

- Просто хотят жрать. Злые вы. Сами чтоли уже заразились, - возразил Сергей Ларин.

Эксперты утверждают, что лисы иногда приходят к людям за едой, но здоровый хищник никогда не будет искать встречи с человеком. Она может кинуться без разбора на все, что движется. Если сразу не сделать прививки, через 30 - 50 дней человек может умереть.

ВАЖНО!

Если вас укусила бешеная лиса. Симптомы

В месте укуса ощущается зуд, тянущая и ноющая боль. Иногда рубец воспаляется. Повышается температура. Нарушается сон. Под влиянием какого-либо раздражителя внезапно развивается приступ болезни. Раздражителями могут быть скрип двери, плеск воды и так далее. Приступы сопровождаются судорогами, возникающими при виде воды или даже упоминании о ней, сочетающимися с болезненными спазмами мышц глотки, нарушением дыхания. Способ лечения один - бегом к врачу.

Лиса вышла к грибникам в Нижегородской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Наблюдать за ходом строительства ЖК «Новинки Smart City» можно в режиме онлайн
Улицу Минина перекроют для движения 6 сентября
1500 га леса высадят этой осенью в Нижегородской области
Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом
Новый детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки
Нижегородцы вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей
10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко
«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля
Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью
Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне
Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах
Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз
«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева
Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»