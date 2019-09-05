«Это она вас хотела угостить бешенством!»: Лиса вышла к грибникам в Нижегородской области

Неожиданной встречей закончился поход за грибами у жителя Арзамаса Владимира Таланова. Пока мужчина охотился за белыми, подберезовиками и лисичками, за ним уже пристально следила настоящая лисичка.

Мужчина успел заснять хищницу на телефон. Бесстрашная обитательница леса практически вплотную подошла к людям и уселась на землю.

- Сидела красавица, ждала, пока угостим чем-нибудь. Расстроились, что еды с собой не взяли, - написал Владимир.

Через несколько секунд лиса убежала обратно в лес. Вернувшись домой, нижегородец решил поделиться видеозаписью с места событий в социальных сетях. Однако на него тут же обрушился негатив.

- Не хочу прерывать романтику, но ручные лисы, как правило, больны бешенством, - написала Anna Ksenofontova.

-Это она вас хотела угостить бешенством, - присоединилась Ольга Козлова.

- Просто хотят жрать. Злые вы. Сами чтоли уже заразились, - возразил Сергей Ларин.

Эксперты утверждают, что лисы иногда приходят к людям за едой, но здоровый хищник никогда не будет искать встречи с человеком. Она может кинуться без разбора на все, что движется. Если сразу не сделать прививки, через 30 - 50 дней человек может умереть.

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Если вас укусила бешеная лиса. Симптомы

В месте укуса ощущается зуд, тянущая и ноющая боль. Иногда рубец воспаляется. Повышается температура. Нарушается сон. Под влиянием какого-либо раздражителя внезапно развивается приступ болезни. Раздражителями могут быть скрип двери, плеск воды и так далее. Приступы сопровождаются судорогами, возникающими при виде воды или даже упоминании о ней, сочетающимися с болезненными спазмами мышц глотки, нарушением дыхания. Способ лечения один - бегом к врачу.