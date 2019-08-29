Предприниматель запретил односельчанам приближаться к озеру в Нижегородской области

Для жителей села Субботино в Гагинском районе Нижегородской области местный пруд всегда был одним из излюбленных мест отдыха – туда ходили и рыбачить, и купаться. Но нынешним летом у пруда внезапно объявился «хозяин», который взял и запретил жителям приближаться к водоему.

- Добрый день! Довожу до сведения рыболовов-любителей: Субботинский водоем закрыт для охоты и рыбалки. Территория закрыта, установлены таблички и фотоловушки. Все вандалы будут наказаны. Спасибо за понимание, - написал в паблике «Подслушано в Гагино» некий Юрий Горохов.

По словам Юрия Горохова, на Субботинском пруду теперь можно будет рыбачить лишь за деньги – за «символическую плату» в 300-400 рублей. А он, в свою очередь, якобы будет чистить водоем, запускать в него рыбу и защищать от браконьеров.

Мнения гагинцев по этому поводу разделились: некоторые согласились, что неплохо иметь под боком место, где за небольшие деньги можно с комфортом порыбачить. Но большинство все же оказалось резко против подобных нововведений.

- Если тебе нужен пруд, то выкопай его сам, а не разевай рот на готовенькое! Субботинский пруд всегда был открыт для рыболовов и для людей, которые любят отдыхать у водоема. И вы не запретите нам посещать данный водоем! – возмутился один из местных жителей.

Но, как выяснилось, тут и спорить не о чем – запрет на бесплатное посещение пруда оказался совершенно нелегальным. На сообщения в социальных сетях отреагировали районные власти.

- Пруд, расположенный около села Субботино, в собственность либо в аренду никому не предоставлялся. В соответствии с проведенным аукционов в аренду был предоставлен земельный участок сельхозназначения, расположенный под данным прудом. Арендатор обязан не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими ресурсами, если таковые имеются на участке, - прокомментировали в администрации Гагинского района. – Таблички и шлагбаумы были установлены незаконно, и сейчас их уже убрали.