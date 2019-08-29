Житель Арзамаса устроил плантацию конопли во дворе собственного дома.

32-летний житель Арзамаса попался на выращивании конопли. Он устроил плантацию во дворе собственного дома. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, правоохранители изъяли у мужчины кусты запрещенного растения и две трехлитровые стеклянные банки, в которых лежала уже засушенная продукция.

Смелый нижегородец растил коноплю в теплице. К делу он подошел основательно: на территории сада есть и грунт для удобрения, и инструменты для ухода за землей – чтобы росла лучше. Сотрудники полиции насчитали 47 кустов высотой до двух метров.

У мужчины изъяли 47 кустов запрещенного растения. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Также у нижегородца нашли две трехлитровые банки с засушенной коноплей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры» уголовного кодекса Российской Федерации.

Теперь «агроному» грозит либо штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ведется расследование.