«Это лучшее за сегодня!»: Неадекватный нижегородец забрался на вывеску магазина на Большой Покровской

Сегодня на Большой Покровской было настоящее представление. Нижегородец в неадекватном состоянии залез на вывеску одного из магазинов и не хотел слезать. Пришлось вызывать МЧС.

Только спустя почти час неугомонный мужчина соизволил спуститься. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, звонок в спасательную часть поступил около 16:00. На место выезжали восемь сотрудников ведомства, которые несколько минут не могли заставить нижегородца слезть с вывески. В это время за происходящим уже наблюдали десятки столпившихся прохожих.

На вид мужчине примерно 32 года. Сначала спасатели использовали лестницу и подъемник, но не получилось снять нарушителя.

- В результате был применен некий батут, на который нижегородец и спрыгнул, - пояснили в МЧС.

Тем временем «подвиг» мужчины уже разлетелся по социальным сетям.