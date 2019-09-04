2019-09-04T15:07:50+03:00
Происшествия

Катафалк с телом покойного сгорел дотла на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили
Валерия ГРОМОВА
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Катафалк с телом покойного вспыхнул на проспекте ГагаринаКатафалк с телом покойного вспыхнул на проспекте ГагаринаФото: "КП" Архив
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Жуткий пожар произошел днем 4 сентября в Нижнем Новгороде. Прямо на оживленном проспекте загорелся катафалк, перевозивший тело покойного.

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент случился в районе полудня рядом с домом №74 по проспекту Гагарина. Огонь, внезапно охвативший ПАЗ, перекинулся на стоявшие рядом иномарки – «Ниссан» и «Тойоту». Все три транспортных средства – автобус и два автомобиля – обгорели.

Огонь удалось потушить лишь спустя полчаса после возгорания. В ведомстве уточнили, что тело, которое везли в катафалке, не пострадало.

В тушении пожара и ликвидации его последствий принимали участие 15 спасателей. Никто из людей также не пострадал. Пассажиры автобуса успели выйти после того, как он загорелся. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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