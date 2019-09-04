2019-09-04T14:01:06+03:00
Общество

Многолетняя проблема с горячей водой в Канавинском районе наконец-то решится

По предварительным оценкам, проект по созданию индивидуального теплового пункта обойдется в 650 миллионов рублей
Юлия ИСАЕВА
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Многолетняя проблема с горячей водой в Канавинском районе наконец-то решитсяМноголетняя проблема с горячей водой в Канавинском районе наконец-то решитсяФото: "КП" Архив
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Проблема с горячей водой, от которой уже много лет страдают жители Канавинского района, наконец-то буде решена! После того, как нижегородцы пожаловались на ситуацию, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение проработать варианты решения.

- Ржавая вода, низкая температура, частое отключение горячего водоснабжения особенно в выходные дни. Андрей Геннадьевич, до 1 августа поручал Вам разобраться и дать конкретные предложения, как мы дальше будем действовать. Прошу доложить о ситуации, - обратился глава региона к министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Черткову.

Тот, в свою очередь, рассказал о нынешних действиях. Проблема была разбита на две части.

- Первая - это социальные объекты, то есть школы, детские сады и больницы. Здесь мы планируем в рамках инвестиционной программы «Теплоэнерго» установить индивидуальные тепловые пункты, чтобы обеспечить эти объекты нормальным водоснабжением, как горячим, так и холодным. Вторая часть – это многоквартирные дома. Их порядка 600. Здесь ситуация не вписывается в инвестиционную программу, потому что мы создаем эти объекты на частной территории, - рассказал Чертков.

По его словам, в настоящее время прописана дорожная карта по реализации проекта. Сперва необходимо посчитать всех жителей и спросить, согласны ли они на создание индивидуального теплового пункта. По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет 650 миллионов рублей.

В итоге Глеб Никитин поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки завершить подготовку программы и предусмотреть ее софинансирование в проекте бюджета на трехлетний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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