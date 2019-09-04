Где в Нижнем Новгороде сделать прививку от гриппа
Каждый год с наступлением осени нижегородцы начинают заболевать. Специалисты Роспотребнадзора напоминают: одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, остается грипп. Поэтому до начала эпидемии, которая прогнозируется на декабрь-январь, нужно успеть сделать прививки.
Когда делать прививку?
Вакцинация против гриппа проводится каждый год в период с сентября по ноябрь. Не забывайте, что иммунитет формируется минимум в течение двух недель. Кроме того, надо помнить, что эпидемия может начаться и раньше.
Когда нельзя делать прививку от гриппа?
- если у вас аллергия на куриный белок
- если раньше у вас уже была аллергия на вакцину против гриппа
- при острых лихорадочных состояниях
- при обострении хронического заболевания
- при заболевании в острой форме
- при высокой температуре
Кому прививка бесплатно?
- детям с 6 месяцев,
- ученикам;
- студентам;
- взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременным;
- пенсионерам;
- призывникам;
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Где сделать прививку?
«Формед-НН»
Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а
Телефон: 432-95-88, 215-10-38
«МедАс»
Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50
Телефон: 235-15-17
«Неомед»
Адрес: ул. Большая Печерская, д.39
Телефон: 265-30-90, 265-33-90
Сеть медицинских клиник «Тонус»
Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139
Телефон: 411-11-22, 415-47-78
МЦ Соло
Адрес: ул.Исполкома, д.6
Телефон: 411-18-46, 223-76-00
МЦ лечения и профилактики «Здоровье»
Адрес: ул.Янки Купалы, д.38
Телефон: 423-47-57
Сеть клиник «Александрия»
Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1
Телефон: 235-01-16
«Нижегородский центр вакцинации»
Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1
Телефон: 216-41-46, 217-00-01
Клиника «Персона»
Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2
Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99
«Академия Vip»
Адрес: ул.Студеная, д.57
Телефон: 439-77-77(17)
«Аксон НН»
Адрес: пр. Ленина, 36
Телефон: 233-23-32
Поликлиника «Любимый доктор»
Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109
Телефон: 415-59-75
«Нижегородская медицинская компания»
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56
Телефон: 296-64-09, 414-48-96
Детская клиника «УльтраKids»
Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)
Телефон: 262-12-12
«СеМед»
Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7
Телефон: 211-31-80, 211-31-81
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Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, около 650 тысяч человек из которых погибают.
В 2018 году против гриппа было привито наибольшее количество населения Нижегородской области. Вакцинацию сделали более 1,3 миллиона человек, 300 тысяч из которых – дети. За счет средств предприятий и граждан вакцинировано 54 390 человек, что на 7,4% больше, чем в предэпидемический период 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU