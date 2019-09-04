Где в Нижнем Новгороде сделать прививку от гриппа

Каждый год с наступлением осени нижегородцы начинают заболевать. Специалисты Роспотребнадзора напоминают: одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, остается грипп. Поэтому до начала эпидемии, которая прогнозируется на декабрь-январь, нужно успеть сделать прививки.

Когда делать прививку?

Вакцинация против гриппа проводится каждый год в период с сентября по ноябрь. Не забывайте, что иммунитет формируется минимум в течение двух недель. Кроме того, надо помнить, что эпидемия может начаться и раньше.

Когда нельзя делать прививку от гриппа?

- если у вас аллергия на куриный белок

- если раньше у вас уже была аллергия на вакцину против гриппа

- при острых лихорадочных состояниях

- при обострении хронического заболевания

- при заболевании в острой форме

- при высокой температуре

Кому прививка бесплатно?

- детям с 6 месяцев,

- ученикам;

- студентам;

- взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременным;

- пенсионерам;

- призывникам;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Где сделать прививку?

«Формед-НН»

Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а

Телефон: 432-95-88, 215-10-38

«МедАс»

Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50

Телефон: 235-15-17

«Неомед»

Адрес: ул. Большая Печерская, д.39

Телефон: 265-30-90, 265-33-90

Сеть медицинских клиник «Тонус»

Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139

Телефон: 411-11-22, 415-47-78

МЦ Соло

Адрес: ул.Исполкома, д.6

Телефон: 411-18-46, 223-76-00

МЦ лечения и профилактики «Здоровье»

Адрес: ул.Янки Купалы, д.38

Телефон: 423-47-57

Сеть клиник «Александрия»

Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1

Телефон: 235-01-16

«Нижегородский центр вакцинации»

Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1

Телефон: 216-41-46, 217-00-01

Клиника «Персона»

Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2

Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99

«Академия Vip»

Адрес: ул.Студеная, д.57

Телефон: 439-77-77(17)

«Аксон НН»

Адрес: пр. Ленина, 36

Телефон: 233-23-32

Поликлиника «Любимый доктор»

Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109

Телефон: 415-59-75

«Нижегородская медицинская компания»

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56

Телефон: 296-64-09, 414-48-96

Детская клиника «УльтраKids»

Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)

Телефон: 262-12-12

«СеМед»

Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7

Телефон: 211-31-80, 211-31-81

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, около 650 тысяч человек из которых погибают.

В 2018 году против гриппа было привито наибольшее количество населения Нижегородской области. Вакцинацию сделали более 1,3 миллиона человек, 300 тысяч из которых – дети. За счет средств предприятий и граждан вакцинировано 54 390 человек, что на 7,4% больше, чем в предэпидемический период 2017 года.