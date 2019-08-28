2019-08-28T11:55:01+03:00
Общество

«Пусть ест на здоровье»: Нижегородка покупает щенков, чтобы кормить ими больного туберкулезом мужа

Со слов женщины, ее родной брат вылечился благодаря собачьему мясу [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В чудодейственные свойства мяса щенят женщина поверила после того, как излечился ее родной брат.В чудодейственные свойства мяса щенят женщина поверила после того, как излечился ее родной брат.Фото: принтскрин видео.
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Чудовищные вещи творятся в Нижегородской области. На днях местная жительница обратилась к зоозащитникам из организации «Чип и Дейл спешат на помощь» с просьбой отдать ей четырех щенков. А когда приехала забирать их в областной центр, призналась, что малыши нужны ей для излечения мужа. Рассказ нижегородки, от которого волосы встают дыбом, волонтеры сняли на камеру мобильного телефона и выложили в сеть.

Со слов женщины, в чудодейственные свойства мяса щенят она поверила после того, как излечился ее болевший туберкулезом родной брат. А теперь помощь понадобилась супругу - он также страдает этим недугом. За собачьими детенышами нижегородка обратилась к волонтерам.

- Лариса из Чкаловска сказала, что якобы вам нужно мясо для туберкулезного родственника. Пока привезли только одного. Сейчас еще троих должны подвезти. Слушайте, может, вам взрослые собаки нужны?

- Нет, именно щенки.

- А что, если не секрет, случилось-то?

- Туберкулез у человека! Собаки лечат. Это уже на практике пройдено. Именно собачье мясо. Я вам серьезно говорю. Другой человек вылечился.

- А как они их разделывают?

- Я не знаю! Давайте не будем об этом говорить!

- Может, вам тогда просто мясо поставлять? Ведь есть люди, которые продают мясо. Хотя они могут обмануть…

- Да! А нам нужно только щенков!

- И сколько щенков ест в месяц?

- Я не знаю. Пусть ест на здоровье. Оно ничем не пахнет это мясо. Даже тушенку можно делать. И так с картошечкой пожарить. Понимаете? Это серьезно! А что такого-то?

Присутствовавшие на передаче щенков заказчику напомнили, что на дворе 21 век и туберкулез лечится с помощью медикаментов. Мол, зачем собак-то есть?! Но женщина была непреклонна: таблетки печень сажают, а щенячье мясо - самое то. В конце концов, терпение волонтеров лопнуло и они заявили: «Вы понимаете, что это 245-я статья? «Жестокое обращение с животными»?»

Позже активисты из организации «Чип и Дейл спешат на помощь» на своей страничке в соцсетях, что никаких щенков нижегородке, конечно, никто не отдал.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомолке» сообщили, что полиция уже проверяет информацию относительно нижегородки, скупающей щенков для излечения мужа. После установления обстоятельств и целей покупки животных будет дана правовая оценка ее действиям.

- При наличии оснований женщина будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством, - заключили в пресс-службе.

Нижегородка лечит мужа от туберкулеза мясом щенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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