Гендиректор ЗАО «Арзамасский хлеб»: «У нас есть цель прироста объемов продаж в 30% к 2023 году»

- Владимир Алексеевич, что можете сказать об итогах первого полугодия 2019-го? Удалось ли «отыграть» негативные показатели 2018 года?

- Добрый день. Да ситуацию удалось выправить. Балансовые показатели за первое полугодье сформированы. Выручка увеличилась на 16%. Прибыль сформировалась на уровне прошлого года, но этот показатель относителен. В структуре себестоимости произошли весомые изменения в лучшую сторону. Мы действовали в двух направлениях. Первое, это увеличение продаж, второе, это оптимизация накладных, общехозяйственных расходов и повышение производительности труда в основном производстве. Погрузившись лично в продажи, мне удалось их выправить, и сегодня мы перевыполняем реалистичный прогноз реализации продукции текущего года. Изменений прошло много. Мы вывели на рынок и продолжаем выводить удачные позиции ассортимента, изменили формат взаимодействия с сетевыми клиентами. Лично участвуя во всех переговорах с сетями, удается расширять ассортимент и географию поставок. Кардинальные изменения произошли и продолжают происходить в улучшении качества продукции. Это влияет на рост реализации. Мы стали расти не только по новым территориям, но и по традиционному рынку Юга Нижегородской области. Очень активно поработали с переходящими остатками в магазинах, в результате чего наш ассортимент на полках стал более свежим. Это тоже плюс к реализации. Сейчас активно меняем ценовую политику. Выводим на рынок интересные позиции основной группы ассортимента с лояльной ценой и отличным качеством. Изменения коснуться и традиционной розницы (магазины у дома с прилавком). Признаю, что ранее мы выбирали неверную тактику при взаимодействии с этим форматом. Уже в августе мы исправим ситуацию. Большие перемены происходят в Нижнем Новгороде и Саранске. Спрос на ассортимент там растет и сети, в буквальном смысле, заставляют нас расширять покрытие магазинов на этих территориях. В августе открываем поставки в НН еще в 117 магазинах «Пятерочка» 10 формата.

Хочется сказать о том, что полученной операционной прибыли достаточно для того, чтобы вновь возобновить текущие капитальные ремонты, приобрести оборудование и проиндексировать заработную плату.

Фото предоставлено ЗАО «Арзамасский хлеб»

- Вы сказали, что затронули издержки и производительность труда. Можно об этом подробнее?

-Да, это очень важная тема. Несмотря на то, что умею, не люблю оптимизировать расходы. Но учитывая менталитет наших конкурентов, формируется необходимость, которую нельзя игнорировать. Когда в прошлом году цена на муку выросла на 70% , нам необходимо было повысить цены как минимум на 20%. Но коллеги по отрасли почему-то решили, что лучше сокращать расходы. В результате цены на хлеб мы увеличили только на 10%, а остальные потери пришлось компенсировать издержками. Автоматизация производственных участков и пересмотр норм выработки позволили нам увеличить производительность труда в хлебопекарном производстве на 30% буквально за 3 месяца. Поставщиков ингредиентов не меняли, поэтому качество сырья осталось неизменным. Технологию производства, наоборот, где-то усложнили, для улучшения качества продукции. Определенные резервы использовали в транспортной логистике. Сократили некоторые рейсы, а некоторые объединили. Не меняя производителя, ликвидировав лишний канал распределения, заключив договор напрямую с крупным дилером, нам удалось снизить стоимость запасных частей для автотранспорта на 15%. Итогом всех мероприятий по логистике стал рост ее эффективности на 20%. Мероприятия проводились очень активно. Все реализовали буквально в первом квартале текущего года.

- Вы лично уделяете большое внимание процессу формирования конкурентных преимуществ продукции ЗАО «Арзамасский хлеб». Какие результативные решения приняты вами за последнее время в этой части?

- Если подробнее разложить эту тему, то, наверное, надо начать с того, что я руковожу всеми комитетами, которые формируют наши преимущества как производителя и поставщика. Самый важный - ассортиментный комитет. Он затрагивает темы разработки нового ассортимента и обновление текущего, а также вопросы по развитию качества. Важной частью в управлении ассортиментом является аналитика продаж и маржинальности, а также управление производственными фондами. Для нас важно не просто вывести на рынок новинку, а важно заработать на ней как можно больше. Поэтому анализ, а важнее даже прогноз загрузки производственных участков очень важен для перспективного заработка на каких-либо новинках. При этом необходимо наложить на эту, можно сказать матрицу, прогноз развития продаж конкретной позиции, категории или группы, и получить оптимальный вариант для перспективного развития доходности. Это самое сложное в управлении ассортиментом. В качестве все проще. Мы изучаем конкурентов и делаем наш продукт лучше. Не всегда это получается. Коллеги по отрасли не стоят на месте и тоже развиваются. Нам в этой гонке вполне комфортно, не смотря на порою очень высокую напряженность. Про управление продажами на территориях я сказал ранее. Остается ценовая политика, в которой у нас есть некоторые проблемы. Мы не дешёвый производитель. В этом наша сложность. Очень не просто развивать продажи при условии, что конкуренты дешевле. Наша цена обусловлена высокой требовательностью к соблюдению буквы закона, качеству продукции, персоналу, бесперебойности производства и поставок в торговые объекты. Но и это не константа. Не смотря на позитивную динамику продаж, как я уже сказал ранее, в ближайшее время мы внесем определённые изменения в ценовую политику для еще большего роста. Напомню, что у нас есть цель прироста объемов продаж в 30% к 2023 году. Мы пойдем на очень многое для ее достижения.

- Изучая покупательский спрос на продукцию предприятия, что можно сказать о тенденциях его изменения за последнее время? Какая линия выпускаемого хлеба, с вашей точки зрения, имеет наибольшие перспективы развития - в том числе учитывая конкуренцию на этом рынке?

- Я не поделюсь своей стратегией развития ассортимента. То, что я считаю перспективным и важным, находится в стадии подготовки к выводу на рынок. Я не хочу, чтобы конкуренты воспользовались моими намерениями и нас опередили. Но по этой теме есть что сказать. Напрямую контактируя с закупщиками федеральных сетей, мы вместе вырабатываем план по развитию ассортимента. На наше видение и разработки, накладывается аналитика их продаж или данные маркетинговых исследований. В результате нам удаётся, не всегда, конечно, формировать ассортимент, позволяющий нам наращивать объем выпуска. Мы имеем четкий план по ассортименту на один год, и менее детализированный на 5 лет. Ситуация меняется довольно быстро, и ежегодно мы корректируем планограмму.

- Известно, что предприятие планирует расширять объёмы выпуска кондитерской продукции, освоив новые производственные площади на ул. Березина. Хотелось бы узнать об этом подробнее: ждать ли нам новинок на прилавках? Будет ли расширен штат работников, занятых в кондитерском производстве «Арзамасского хлеба»?

- Реализация нашей кондитерской категории растет уже не первый год. В этом году динамика 35% к прошлому. В стратегии 2018-2023 четко сформулированы цели по кондитерскому производству. Нам необходимо удвоить маржинальный доход. Условия для достижения цели соответственно тоже определены. Первое, это объем продаж. Нам необходимо прирасти всего на 50% к уровню 2018 года. Второе, увеличить производительность труда на 25%. Третье, повысить среднюю цену реализации на 1 тн продукции на 12% к уровню сегодняшней себестоимости. Другими словами, мы не планируем очень активно развивать продажи. Да рост нам необходим, но уже к текущему году нам хватает всего 20%. Расширять штат не планируем, так как приобретаем некоторые единицы оборудования, которые позволяют увеличить объем производства существующей численностью. Сложность будет только в увеличении цен на 12%. Как прирасти в цене и не упасть в объемах? Думаю, над этим.

- Правовое регулирование хлебопекарной отрасли сильно влияет на вашу деятельность?

- Конечно да. Вся наша деятельность находится под надзором контролирующих органов. По мимо государственных структур нас постоянно проверяют аудиторские компании федеральных сетей, уровень глубины проверок которых постоянно растет. В последней проверке компанией «Ашан» формировался балл по социальной ответственности. И эта тема весьма активно влияет на общий результат проверки. Для того, что быть партнером таких крупных сетей, мы должны соответствовать международным правилам не только производства, но и в целом правилам ведения бизнеса. Мы привыкли к тому, что правила необходимо соблюдать. Это позволяет нам думать не о том, как уйти от ответственности, а как обойти конкурента и увеличить на этом нашу капитализацию. Проверки государственных органов проводятся системно и объективно. Я не согласен с мнением, что проверки мешают бизнесу развиваться и говорил об этом неоднократно. Государство формирует условия для развития бизнеса. Поэтому требования к ведению дела предъявлять не иначе как обоснованно. Причем это мировая практика. В развитых экономиках бизнес работает куда в более сложных условиях. Требовательность и ответственность там в разы выше. Обмениваясь опытом с коллегами в Германии, Бельгии и Италии мы знаем об этом не из интернета, а из первых уст.

- Насколько оправдал себя проект с фирменными пекарнями «Арзамасского хлеба»? Стоит ли его развивать? Появятся ли другие подобные точки в городе – а может, за его пределами?

- Начнем с того, что доля в нашем обороте этих двух объектов составляет 0,1%. Прошлый год мы сработали с минимально доходностью. Пересмотрев графики выпуска продукции и работы торгового персонала, мы вышли в приличный плюс. Для нас этот проект больше имиджевый и информационный. Используя этот канал продаж, мы мониторим рынок. Устраиваем дегустации. Получаем обратную связь. Для того что начать выпуск в поточном производстве, иметь мелкосерийный участок очень удобно. Если позиция выстрелила, то мы ее направляем для презентации в сети. Если они видят в ней потенциал заработка, то заводят в свои матрицы. Параллельно мы внедряем его в серийное производство и готовимся к массовым заказам. Мы не будем развивать сеть пекарен. Рынок уже развит и дальше расти не будет. Так же с развитием сети пострадает качество продукции и сервис. Я не готов на это идти. Все силы и средства и мы направляем на развитие основного хлебопекарного и кондитерского производства.

Беседовала Татьяна Приходченко