Вор похитил деньги и драгоценности на общую сумму более 4 млн рублей из дома в Первомайске

В Нижегородской области неизвестный похитил из частного жилого дома деньги и драгоценности на общую сумму более четырех миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Первомайске. Злоумышленник незаконно проник в дом потерпевшей и похитил оттуда деньги в размере двух миллионов рублей, 600 евро, а также ювелирные украшения общей стоимостью около двух миллионов рублей. По словам потерпевшей, деньги она копила на ремонт дома.

В ходе расследования было установлено, что преступник проник на территорию участка через соседние земельные владения, а в дом попал при помощи деревянной лестницы. Видеозаписи с камеры, установленной на доме, не помогли установить личность злоумышленника. Служебная собака взяла было след, но потеряла его на проезжей части автомобильной дороги на улице Карла Маркса. Единственная надежда – на камеры наружного видеонаблюдения «Безопасный город», записи с них в настоящее время изучаются.