2019-08-31T18:15:49+03:00
Общество

Нижегородец накрыл свой «Инфинити» экскаватором, чтобы защитить от ареста

Машину решили забрать в счет долга товарищу
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородец накрыл свой «Инфинити» экскаватором, чтобы защитить от арестаНижегородец накрыл свой «Инфинити» экскаватором, чтобы защитить от арестаФото: "КП" Архив
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С необычным должником пришлось столкнуться нижегородским судебным приставам на минувшей неделе. Мужчина настолько не хотел отдавать свою «ласточку», что решил защитить ее…ковшом от экскаватора!

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Нижегородской области, мужчина задолжал своему товарищу более трехсот тысяч рублей, однако деньги отдавать не спешил. Тогда тот обратился к судебным приставам, которые сразу возбудили исполнительное производство и занялись поиском имущества должника. Как только они нашли автомобиль марки «Инфинити», то сразу объяснили владельцу, что из-за неуплаты долга наложат на машину арест.

Но мужчина вдруг сделал то, что заставило приставов по-настоящему удивиться. Он запрыгнул в рядом стоящий экскаватор и накрыл свою иномарку ковшом. Мол, так точно не арестуют!

- Однако тем самым мужчина лишь отсрочил неизбежное. Судебные приставы-исполнители быстро разъяснили, какие меры могут быть предприняты в отношении упрямого должника, тем самым убедив его отогнать технику и открыть доступ к транспорту, - пояснили в пресс-службе УФССП.

Забрать машину приставам все же удалось, а вот на водителя был составлен протокол. Теперь у горе-нижегородца есть десять суток, чтобы вернуть свое транспортное средство, иначе его отдадут в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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