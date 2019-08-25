Ирина Пегова продемонстрировала пышную грудь на пляже в Крыму

Звезда комедии «СуперБобровы» и сериала «Годунов» Ирина Пегова вновь радует поклонников фотографиями с отдыха у моря – по-видимому, актрису тоже не устраивает нынешнее лето, и она пользуется каждым моментом, чтобы побывать в теплых краях. На этот раз Ирина насладилась теплым морем в Крыму.

- Яшмовый пляж! Хочу туда еще раз… и два, и много-много! – поделилась актриса на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонники тут же оценили очередной купальник звезды и засыпали ее просьбами рассказать, где она его купила.

- Чудесная фигура! Чудесный купальник! Прекрасная и восхитительная девушка: солнечная, талантливая и радость всем дарящая! Без короны, хотя достойна ее, и достойная любви и аплодисментов! Прекрасного и волшебного отдыха! – пожелала mikulinskaianata.

pegovairina Яшмовый пляж !!!!! Хочу туда ещё раз.... и два и много много #яшмовыйпляж #крым #крым2019 #шик #блеск #пеговаирина #pegova

- Ну Афродита ж! – отреагировала oh.may.may.

- Ира, я не мужчина, но не могу оторвать взгляд от вашей шикарной груди! Как открываю фото, просто залипаю, - призналась mammadochek.