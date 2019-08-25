2019-08-25T20:57:11+03:00
Звезды

Ирина Пегова продемонстрировала пышную грудь на пляже в Крыму

Звезду завалили просьбами рассказать, где она купила свой купальник
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Ирина Пегова продемонстрировала пышную грудь на пляже в КрымуИрина Пегова продемонстрировала пышную грудь на пляже в КрымуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Звезда комедии «СуперБобровы» и сериала «Годунов» Ирина Пегова вновь радует поклонников фотографиями с отдыха у моря – по-видимому, актрису тоже не устраивает нынешнее лето, и она пользуется каждым моментом, чтобы побывать в теплых краях. На этот раз Ирина насладилась теплым морем в Крыму.

- Яшмовый пляж! Хочу туда еще раз… и два, и много-много! – поделилась актриса на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонники тут же оценили очередной купальник звезды и засыпали ее просьбами рассказать, где она его купила.

- Чудесная фигура! Чудесный купальник! Прекрасная и восхитительная девушка: солнечная, талантливая и радость всем дарящая! Без короны, хотя достойна ее, и достойная любви и аплодисментов! Прекрасного и волшебного отдыха! – пожелала mikulinskaianata.

pegovairinapegovairina
Яшмовый пляж !!!!! Хочу туда ещё раз.... и два и много много #яшмовыйпляж #крым #крым2019 #шик #блеск #пеговаирина #pegova
12428 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ну Афродита ж! – отреагировала oh.may.may.

- Ира, я не мужчина, но не могу оторвать взгляд от вашей шикарной груди! Как открываю фото, просто залипаю, - призналась mammadochek.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Выжившая в аварии женщина тут же погибла в другом ДТП в Нижегородской области
Выставка «Осенний вернисаж-2019» откроется в Нижнем Новгороде
В Дзержинске нашли автомобильного вора по следам
22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде
Досрочное голосование будет организовано для избирателей в Нижегородской области
На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области
Активисты отметили 25-летие территориального самоуправления в Нижнем Новгороде
Цены на свинину и баранину снизились в Нижегородской области
20-летний житель Бора подозревается в убийстве отчима
В Нижегородской области снова пропала 5-летняя девочка
Нижегородские рестораторы намерены сформировать фирменное городское меню
Рабочий упал с девятого этажа строящегося дома в Московском районе
У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области