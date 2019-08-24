Мужчина бросился под поезд на станции «Дубравная» в Нижнем Новгороде

Пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Дубравная» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация о чрезвычайном происшествии появилась в паблике «Регион-52» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, трагедия произошла субботним утром 24 августа. От полученных травм немолодой мужчина скончался на месте.

При этом в соцсетях уточняется, что сообщение поездов ввиду инцидента приостановлено не было.

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