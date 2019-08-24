2019-08-24T16:48:20+03:00
Происшествия

Мужчина бросился под поезд на станции «Дубравная» в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла утром 24 августа [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Дубравная» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация о чрезвычайном происшествии появилась в паблике «Регион-52» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, трагедия произошла субботним утром 24 августа. От полученных травм немолодой мужчина скончался на месте.

При этом в соцсетях уточняется, что сообщение поездов ввиду инцидента приостановлено не было.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про 53-летнего строителя, который упал в шахту лифта в строящемся многоэтажном доме на улице 50 Победы в Московском районе. В момент падения на рабочем был страховочный пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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