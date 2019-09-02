2019-09-02T11:47:47+03:00
Общество

Лето продолжается: синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Нижегородской области

Первые десять дней первого осеннего месяца будут самыми теплыми
Валерия ГРОМОВА
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Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Нижегородской областиСиноптики рассказали, каким будет сентябрь в Нижегородской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Минувшее лето стало для нижегородцев настоящим огорчением. Жарких дней было достаточно мало, а в конце августа и вовсе обнаружились заморозки. И вот на календаре уже осень, но в Нижегородскую область внезапно пришло тепло. Синоптики обещают, что мерзнуть в ближайшие пару недель точно не придется.

Как рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, первые десять дней сентября будут особенно теплыми. Воздух прогреется до +24 градусов в дневное время и до +12 – в ночное.

- Это, конечно, августовские значения. И так продолжится всю первую декаду: над нашими районами будет оказывать влияние антициклон, - подчеркнула Мокеева. Существенных осадков не предвидится. Синоптики обещают много солнца и тепла, а юго-восточный ветер будет довольно слабым.

А вот во второй половине месяца, согласно сервису Яндекс.Погода, ожидается похолодание и небольшие дожди. В среднем в сентябре будет 10-13 градусов тепла, что на два градуса выше многолетних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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