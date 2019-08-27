2019-08-27T13:13:47+03:00
Общество

В технопарке «Анкудиновка» рассказали о цифровизации учебного процесса в нижегородских школах

Накануне нового учебного года в нижегородском технопарке в рамках образовательного форума презентовали технологичные проекты в сфере образования
Анастасия НАЗАРОВА
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На площадке форума компания Tele2 анонсировала следующий этап сотрудничества со школой № 186На площадке форума компания Tele2 анонсировала следующий этап сотрудничества со школой № 186
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Перед началом нового учебного года в приволжской столице состоялся форум «Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста». Участие в нем принял оператор мобильной связи Tele2, который вместе с нижегородской школой № 186 накануне 1 сентября подготовил один из технологичных проектов в сфере образования.

За последние годы оператор накопил значительный опыт в части внедрения цифровых возможностей в образовательное пространство. В Нижегородской области компания инициировала несколько специальных проектов, направленных на поддержку общеобразовательных школ. Например, пять лет назад Tele2 оборудовала борскую школу № 1 электронной системой коммуникации между учителями, учениками и родителями. А в 2015-2016 годах оператор закупил техническое учебное оборудование для нижегородской авторской академической школы № 186 (Нижний Новгород).

Алексей Сидоров: "Цифровизация в школах вышла далеко за рамки получения какой-либо информации"

Алексей Сидоров: "Цифровизация в школах вышла далеко за рамки получения какой-либо информации"

- Наше учебное заведение много работает, чтобы соответствовать всем современным тенденциям, одна из которых - проникновение цифры в школу, - отметила заместитель директора школы № 186 по экономической работе Елена Беленко. - Сегодня школа должна мыслить на двадцать лет вперед, а учитель должен быть технологом, способным сориентировать ребенка в применяемых в школе высоких технологиях.

В свою очередь коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров подчеркнул, что цифровизация в школах вышла далеко за рамки получения какой-либо информации. Вся школьная жизнь сегодня протекает в окружении цифровых технологий: обеды оплачиваются бесконтактным способом, попасть в школу можно с помощью специальных электронных устройств и так далее.

- И наша компания прикладывает все усилия, чтобы развиваться в данном направлении и помогать развиваться подрастающему поколению, - заявил эксперт.

В частности, мобильный оператор внедряет программы для удаленного образования или для того, чтобы с помощью виртуальной реальности школьники могли изучать животных в условиях, приближенным к реальным, посещать театры и музеи, не выходя за пределы учебного класса.

Перед началом нового учебного года состоялся форум «Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста». Участие в нем принял оператор мобильной связи Tele2.

Перед началом нового учебного года состоялся форум «Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста». Участие в нем принял оператор мобильной связи Tele2.

Кстати, погрузиться в мир живой природы, отправиться в кругосветное путешествие или посетить онлайн-экскурсию по выставкам современного искусства смогли гости форума «Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста» 26 августа. Кроме того, на площадке форума компания Tele2 анонсировала следующий этап сотрудничества со школой № 186. К началу учебного года оператор намерен передать образовательному учреждению цифровую интерактивную панель, которая позволит сделать образовательный процесс более наглядным. И, между прочим, это первая в Приволжье цифровая панель с подобным функционалом, используемая в школе. С ее помощью педагоги смогут по-новому организовать процесс обучения, использовать форматы для сотен пользователей смартфонов одновременно, создавать 3D-презентации, видео и многое другое.

- Это современное оборудование, которое должно помочь сделать урок интерактивным и актуальным для ребенка. Потому что сегодня учитель не становится основным проводником знаний. Современные технологии и техника, которые его окружают, как раз помогают ребенку семимильными шагами двигаться вперед, - заключила Елена Беленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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