«Как можно было так сказать!»: Нижегородская «училка» раскритиковала ведущих за неправильные ударения

Популярный блогер Татьяна Гартман продолжает еженедельный разбор ошибок, допущенных публичными людьми на телевидении. В новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» нижегородка взялась за ударения и склонение существительных.

Нижегородская "училка" - об ударениях существительных.Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода не перестает бороться с безграмотностью.

- В русском языке есть несколько типов. Разберем те, которые вызывают наибольшие затруднения. Первый тип - существительные с неподвижным ударением в основе, - заявила Татьяна.

И тут же пример. В одном из выпусков телешоу «Вечерний Ургант» ведущий Дмитрий Хрусталев сказал: «В Петербурге вежливые такие, добрые, а в Москве снобЫ заносчивые». Однако правильно говорить снОбы! Следом «училка» привела еще несколько примеров с неправильными ударениями: не фонЫ, а фОны, не на форпостЕ, а на форпОсте, не болЯми, а бОлями.

Были и ошибки, которые вызвали у блюстительницы грамотности настоящее недоумение: «В Новой Зеландии дают конкретные уголовные срокА», «Не дай бог что-то случится, и нужно будет выходить через запасные выходА».

- Как вообще можно было так сказать! - возмутилась блогер. - Наши ораторы сделали две ошибки. Во-первых, поставили неправильные ударения, а, во-вторых, образовали множественное число, будто хотели поиздеваться над русским языком. Не срокА и выходА, а срОки и вЫходы.

Следующий тип ударений - существительные, в которых ударение всегда падает на окончание.

- Для него выучить какие-то новые чЕрты во вращениях… - заявила в программе «Познер» тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

- Целенаправленно отбирают волчат с инфантильными чЕртами, - сказал как-то ведущий Иван Затевахин.

При том что в слове черта ударение всегда падает на окончание, за исключением формы, в которой нулевое окончание - черт.

Также «училка» разобрала существительные, в единственном числе у которых почти всегда ударное окончание.

- В Донецке, где в эти дни отмечают 150-летие города, открыли две мемориальные дОски, - выдала ведущая новостей на НТВ.

Татьяна Гартман напомнила: доскА, доскИ, доскОЙ, доскЕ - и это надо запомнить. Тогда как ошибиться со словом доска в винительном падежоме и множественном числе невозможно, поскольку допускаются оба варианта: дОску - доскУ, дОскам - доскАм и так далее.

Напоследок блогер упомянула существительные, ударение в которых в единственном числе приходится на основу, а во множественном числе - на окончание. Например, слово борт: на бОрте, но на бортАх.